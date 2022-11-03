"Ви серйозно?" Укрзалізниця потрапила у скандал через російський чай і "план з продажу"

За словами працівниці УЗ, у компанії почали вимагати від провідників реалізовувати чай, вафлі та круасани, чого раніше, на початку російського повномасштабного вторгнення, не було.

"Якщо я (продати) не зможу - значить мене завтра тут не буде", - звучить голос провідниці у купе на ролику, знятому та викладеному в мережу.

Відео: провідниця УЗ розповідає про "плани з продажу" чаю, вафель та круасанів

Чоловік звернув увагу, що чай "Richard", що продається пасажирам, - продукт компанії, що має російське коріння, а дата виготовлення товару, зазначена на упаковці - 13 липня 2022-го.

Ось що продають пасажирам поїздів УЗ (фото: facebook.com/vkrutchak)

"Цікавим фактом є те, що в поїздах пройдуть чай "Richard", який входить в орбіту росіянина Ігоря Лісіненка, "Компанія Май Україна" і це при тому, що офіційно дана компанія в Україні "Закрита назавжди"", - йдеться у публікації.

Лісненко був депутатом Держдуми РФ від партії влади "Єдина Росія", після відходу з політики сконцентрувався на бізнесі, отримав громадянство Мальти.

Реакція: що говорять в Укрзалізниці

На пост журналіста швидко відреагували користувачі мережі, і в коментарях - маса обурень.

Також на скаргу відповіли представники Укрзалізниці. У компанії вибачилися за інцидент і попросили уточнити, який саме це був поїзд і рейс, щоб вжити заходів, щоб уникнути повторення таких ситуацій.

На що Крутчак зазначив, що суть претензій - не в даному провіднику, а йдеться про таку практику загалом.

"Ваші працівники, які керують потягами та обслуговують перевезення, герої. А ось хтось ніяк не нажереться. Розберіться з чаєм, а не з бідною людиною, яку у 21 столітті примушують виконувати якісь нормативи", - написав він у відповідь на коментар УЗ.

Фото: скріншот коментарів facebook.com/vkrutchak

Пізніше журналіст ще раз закликав компанію розібратися у ситуації з продажем у вагонах поїздів російських продукції загалом.

"Укрзалізниця ви серйозно? Вам цікаво в якому вагоні відбувалась дана подія? Нє, я розумію, що найпростіше буде взяти і звільнити провідницю і сказати, що це вона сама все вигадала. Але справа не в провідниці. Не вона ж закуповує чай з логотипом "УЗ"...

То може б ви замість того, щоб шукати вагон та провідницю, поцікавились хто у вас відповідальний за закупівлю російського чаю, фірма якого в Україні офіційно "Закрита назавжди"?Чи це не цікаво?" - пише журналіст.