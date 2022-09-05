В поезде УЗ разразился скандал из-за собаки, лежавшей на одеяле

В поезде Ужгород - Киев разразился скандал. Дело в том, что проводник сделал замечание владелице собаки, которая положила животное на одеяло.

Детали скандала

Как рассказал Евгений Спирин, его редакция выкупила весь вагон поезда, так как среди пассажиров были дети и животные. У его коллеги Юлианны Скибицкой - слепая собака, которую та положила на одеяло. Зашедший в купе проводник сделал замечание женщине в грубой форме.

"Какого х*я ваша собака лежит на одеяле? Вы не имеете права!" - сказал проводник.

По словам Спирина, за купе они заплатили, поэтому имеют право там делать все, что угодно.

Проводник поезда сделал замечание о собаке на одеяле в грубой форме (фото: facebook.com/mark.spirin.3)

Реакция Укрзализныци

В УЗ отметили, что такая форма общения проводника неприемлема.

"Мы приносим извинения, очень бы помог номер рейса и вагона, чтобы провести беседу лично", - отметили в предприятии.

Также в УЗ уточнили, что пускать собаку на одеяло неправильно, так как эта вещь не меняется, как постельное белье.



"Второе – одеяло не является регулярно сменным инвентарем, как, например, постельное белье, поэтому пускать собаку на одеяло действительно неправильно. На самом деле наши бригады часто закрывают глаза по требованию перевозить собак в спецсредствах (переноски/намордники) при условии выкупа целого купе, потому что после эвакуационного сезона этой весной, когда мы эвакуировали вместе с 4 млн человек еще и 112 тысяч животных от хорьков до крокодилов на всем чем угодно, уж как-то странно к этому придираться", - сказано в сообщении.

Реакция украинцев

В комментариях пользователи отметили, что клиент УЗ не прав, так как после собаки могут ехать в купе люди с аллергией и она должна быть в переноске.