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Ви робили це неправильно. Подивіться, як просто очистити варені яйця від шкаралупи

Фото: Як швидео почистити варені яйця (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Почистити відварені яйця не завжди буває просто.

Як це зробити швидко та якісно, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кулінарної блогерки Дарини Дорошкевич.

Як швидко почистити яйця

Для цього візьміть сире яйце та шпильку (яка показана на відео). Далі зробіть нею невеличкий отвір в яйці і варіть, як ви це робите зазвичай.

Після цього почистіть легко яйця. Зверніть увагу, білок не залишається на шкаралупі.

Плюси цього методу

  • вперше проколювати шкаралупу трохи незвично, а далі ви вже будете проколювати її легко
  • можна використовувати при будь-якому способі відварювання
  • час відварювання неважливий
  • метод працює, тому що вода через отвір потрапляє між яйцем і шкаралупою. І саме тому так легко чистити яйце після
  • можете після відварювання опускати яйця в холодну воду, а можете і не робити цього, я опускаю, щоб швидше очистити яйця
  • це працює і з іншими яйцями (наприклад перепелиними), але шкаралупа в деяких яйцях більш ніжна, і можна випадково розчавити яйце, а в інших яйцях більш тверда, то ж шпильку можна замінити на товсту голку.

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До речі, чи шкідливі креветки для вашого здоров'я, і кому їх їсти категорично не можна.

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яйцяспосіб