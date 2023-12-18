Ви робили це неправильно. Подивіться, як просто очистити варені яйця від шкаралупи

Як швидко почистити яйця

Для цього візьміть сире яйце та шпильку (яка показана на відео). Далі зробіть нею невеличкий отвір в яйці і варіть, як ви це робите зазвичай.

Після цього почистіть легко яйця. Зверніть увагу, білок не залишається на шкаралупі.

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