Коли найкраще квасити капусту в грудні, а коли не можна: найсприятливіші дні

Квашену капусту зимою готують практично у кожній українській родині. Звісно, це ж український суперфуд, який не тільки смачний, а ще й дуже корисний. Варто знати, що є спеціальні дні, у які треба готувати квашенину, щоб вона вийшла смачною та хрумкою. Для цього треба орієнтуватися на Місячний календар.

Коли краще квасити капусту у грудні - читайте у матеріалі нижче.

Коли квасити капусту у грудні 2023

Найкращою капуста виходить, якщо її приготувати на місяць, який зростає. Якщо квасити капусту під час спадного Місяця, капуста може взагалі не просолитися. Засолена капуста в молодик не буде зберігатися та матиме поганий смак.

Найсприятливішими днями за місячним календарем для заквашування капусти у грудні 2023 року будуть 5,6,8,13, 14, 28 грудня.

Якщо ви засолите капусту 4, 10, 11, 19, 23, 24, 26 грудня під час спадного Місяця, то результат вас не потішить. В ці дні солити не треба.

В чому користь квашеної капусти

Ферментовані продукти зміцнюють імунітет, позбавляють запорів, заспокоюють нашу нервову систему, очищують шкіру, знижують запалення в організмі. Вони містять вітаміни групи В, С, К Омега 3. Також натрій, залізо, пробіотики та пребіотики.

Квашену капусту треба включати у раціон людям, які мають серцево-судинні захворювання. Її сік нормалізує рівень холестерину, поліпшує стан судин при атеросклерозі, що своєю чергою, поліпшує діяльність всієї серцево-судинної системи.

Ще один плюс на користь квашеної капусти - низька калорійність. У 100 г міститься лише 23 ккал. Тому її спокійно можуть споживати ті, хто хоче схуднути.

