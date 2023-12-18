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Вы это делали неправильно. Посмотрите, как просто очистить вареные яйца от скорлупы

Фото: Как быстро почистить вареные яйца (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Почистить отварные яйца не всегда просто.

Как это сделать быстро и качественно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кулинарного блогера Дарьи Дорошкевич.

Как быстро почистить яйца

Для этого возьмите сырое яйцо и шпильку (которая показана на видео). Далее сделайте ею небольшое отверстие в яйце и варите, как вы это делаете обычно.

После этого легко очистите яйца. Обратите внимание, что белок не остается на скорлупе.

Плюсы этого метода

  • впервые прокалывать скорлупу немного необычно, а дальше вы уже будете прокалывать ее легко
  • можно использовать при любом способе отваривания
  • время отваривания неважно
  • метод работает, потому что вода через отверстие попадает между яйцом и скорлупой. И именно поэтому так легко чистить яйцо после
  • можете после отваривания опускать яйца в холодную воду, а можете и не делать этого, я опускаю, чтобы побыстрее очистить яйца
  • это работает и с другими яйцами (например перепелиными), но скорлупа в некоторых яйцах более нежная, и можно случайно раздавить яйцо, а в других яйцах более жесткая, то же булавку можно заменить на толстую иглу.

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Кстати, вредны ли креветки для вашего здоровья, и кому их есть категорически нельзя.

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