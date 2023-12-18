Вы это делали неправильно. Посмотрите, как просто очистить вареные яйца от скорлупы

Как быстро почистить яйца

Для этого возьмите сырое яйцо и шпильку (которая показана на видео). Далее сделайте ею небольшое отверстие в яйце и варите, как вы это делаете обычно.

После этого легко очистите яйца. Обратите внимание, что белок не остается на скорлупе.

Плюсы этого метода