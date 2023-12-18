Ви робили це неправильно. Подивіться, як просто очистити варені яйця від шкаралупи
Фото: Як швидео почистити варені яйця (freepik.com)
Почистити відварені яйця не завжди буває просто.
Як це зробити швидко та якісно, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кулінарної блогерки Дарини Дорошкевич.
Як швидко почистити яйця
Для цього візьміть сире яйце та шпильку (яка показана на відео). Далі зробіть нею невеличкий отвір в яйці і варіть, як ви це робите зазвичай.
Після цього почистіть легко яйця. Зверніть увагу, білок не залишається на шкаралупі.
Плюси цього методу
- вперше проколювати шкаралупу трохи незвично, а далі ви вже будете проколювати її легко
- можна використовувати при будь-якому способі відварювання
- час відварювання неважливий
- метод працює, тому що вода через отвір потрапляє між яйцем і шкаралупою. І саме тому так легко чистити яйце після
- можете після відварювання опускати яйця в холодну воду, а можете і не робити цього, я опускаю, щоб швидше очистити яйця
- це працює і з іншими яйцями (наприклад перепелиними), але шкаралупа в деяких яйцях більш ніжна, і можна випадково розчавити яйце, а в інших яйцях більш тверда, то ж шпильку можна замінити на товсту голку.
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