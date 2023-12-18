Ви робили це неправильно. Подивіться, як просто очистити варені яйця від шкаралупи

Почистити відварені яйця не завжди буває просто.

Як це зробити швидко та якісно, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кулінарної блогерки Дарини Дорошкевич.

Як швидко почистити яйця

Для цього візьміть сире яйце та шпильку (яка показана на відео). Далі зробіть нею невеличкий отвір в яйці і варіть, як ви це робите зазвичай.

Після цього почистіть легко яйця. Зверніть увагу, білок не залишається на шкаралупі.

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