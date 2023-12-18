Вы это делали неправильно. Посмотрите, как просто очистить вареные яйца от скорлупы
Фото: Как быстро почистить вареные яйца (freepik.com)
Почистить отварные яйца не всегда просто.
Как это сделать быстро и качественно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кулинарного блогера Дарьи Дорошкевич.
Как быстро почистить яйца
Для этого возьмите сырое яйцо и шпильку (которая показана на видео). Далее сделайте ею небольшое отверстие в яйце и варите, как вы это делаете обычно.
После этого легко очистите яйца. Обратите внимание, что белок не остается на скорлупе.
Плюсы этого метода
- впервые прокалывать скорлупу немного необычно, а дальше вы уже будете прокалывать ее легко
- можно использовать при любом способе отваривания
- время отваривания неважно
- метод работает, потому что вода через отверстие попадает между яйцом и скорлупой. И именно поэтому так легко чистить яйцо после
- можете после отваривания опускать яйца в холодную воду, а можете и не делать этого, я опускаю, чтобы побыстрее очистить яйца
- это работает и с другими яйцами (например перепелиными), но скорлупа в некоторых яйцах более нежная, и можно случайно раздавить яйцо, а в других яйцах более жесткая, то же булавку можно заменить на толстую иглу.
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