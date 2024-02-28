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Ви робили це неправильно. Як справді треба варити сосиски

Фото: Як правильно готувати сосиски (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сосиски є непоганим варіантом швидкої гарячої страви. Чим більше в них чистого м’яса, тим вони поживніші.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Beszamel.

Поширені помилки у готуванні сосисок

Не готуйте хот-доги прямо з холодильника

Сосиски слід дістати з холодильника за 20 хвилин до готовності. Кинуті в окріп холодні сосиски можуть потріскатися. Потріскані сосиски несмачні і виглядають неапетитно. Тому завжди кладіть сосиски кімнатної температури в гарячу воду.

Не варіть їх в поліетиленових оболонках

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чи варити сосиски в оболонці чи без, пам’ятайте, що сенс має тільки другий варіант. Навіщо варити пластик? Перш ніж кинути їх у каструлю, завжди знімайте пластикову оболонку з сосисок. Хіба що традиційні ковбаси преміум-класу в натуральних черевних оболонках. Їх не потрібно видаляти.

Не кидайте сосиски в холодну воду

Завжди кладіть сосиски в окріп. Це прискорює приготування та запобігає непотрібній втраті смаку від ковбасок, які надто довго нагрівалися. У воду варто додати кілька зерен запашного перцю для аромату. Спеції посилюють смак. Перед тим, як кидати сосиски в уже киплячу воду, зменшіть вогонь майже до мінімуму і варіть без кришки, інакше вони лопнуть. Пара, що утворюється всередині ковбаси, розірве її зсередини.

Не переварюйте сосиски

Сосиски не можна варити занадто довго. Оскільки це вже варені та гомогенізовані (сильно подрібнені) м’ясні продукти, вони не потребують тривалої термічної обробки. 

Не смажте і не запікайте сосиски

З тієї ж причини, що сосиски не можна варити занадто довго, їх також не можна запікати або смажити. Висока температура прискорює виділення нітритів із солі, а значить, приготовлені таким чином сосиски замість смачної страви можуть стати отруйними.

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