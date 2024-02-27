Тарас Шевченко просто обожнював один напій: як його приготувати

Поет Тарас Шевченко при житті дуже любив два напої - неміцну каву зі збитими вершками та чай, в який він додавав ром. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю, але дійсно п’яним він бачив поета лише одного разу.

Улюблений напій Шевченка

Так, улюбленим напоєм Тараса був чай з ромом. За словами сучасників, письменник не був ідеальний і дуже любив випити.

Цей напій Шевченко по-справжньому оцінив на засланні і після того пив його до кінця життя.

Він дружив з Віктором Закревським, який заснував свого часу жартівливе "суспільство мочемордія", на засіданнях якого обирали голову — "його всепьянейшество". Під час подорожі Україною в 1843 році суспільство відвідував і Шевченко, щоб випити благородних алкогольних напоїв, поговорити про життя і обговорити неприязнь до російського самодержавства.

Рецепт чаю з ромом

Інгредієнти:

1 чайна ложка чорного чаю;

150 мілілітрів окропу;

30 мілілітрів рому;

мед до смаку;

паличка кориці.

Що ж до улюблених страв Тараса Шевченка, то найбільше він любив борщ із карасями.

Шевченко обожнював чай з ромом (фото: pixabay)