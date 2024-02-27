Тарас Шевченко просто обожнював один напій: як його приготувати
Поет Тарас Шевченко при житті дуже любив два напої - неміцну каву зі збитими вершками та чай, в який він додавав ром. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю, але дійсно п’яним він бачив поета лише одного разу.
Як приготувати улюблений напій "Кобзаря", читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Улюблений напій Шевченка
Так, улюбленим напоєм Тараса був чай з ромом. За словами сучасників, письменник не був ідеальний і дуже любив випити.
Цей напій Шевченко по-справжньому оцінив на засланні і після того пив його до кінця життя.
Він дружив з Віктором Закревським, який заснував свого часу жартівливе "суспільство мочемордія", на засіданнях якого обирали голову — "його всепьянейшество". Під час подорожі Україною в 1843 році суспільство відвідував і Шевченко, щоб випити благородних алкогольних напоїв, поговорити про життя і обговорити неприязнь до російського самодержавства.
Рецепт чаю з ромом
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка чорного чаю;
- 150 мілілітрів окропу;
- 30 мілілітрів рому;
- мед до смаку;
- паличка кориці.
Що ж до улюблених страв Тараса Шевченка, то найбільше він любив борщ із карасями.
Шевченко обожнював чай з ромом (фото: pixabay)
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