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Смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин, який підкорить усю родину

Вівторок 20 лютого 2024 20:15
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Смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин, який підкорить усю родину Як приготувати смачний сніданок із лаваша (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Один з найпростіших і найшвидших рецептів - рулет з лаваша з плавленим сиром, яйцями та зеленню. Така страва може стати чудовим сніданком, закускою на святковому столі або доповненням до першої страви.

Як зробити чудовий сніданок з лаваша, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на YouTube-канал "Все просто".

Що вам знадобиться:

  • Лаваш - 2 шт.
  • Плавлений сир - 4 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Майонез - 3 ст. ложки
  • Зелень - кріп, петрушка, зелена цибуля (до свого смаку).

Як готувати лаваш із сиром

Яйця відварюємо 10 хвилин, заливаємо холодною водою. Даємо їм охолонути та натираємо на великій тертці.

Нарізаємо зелень і змішуємо із яйцем. Плавлений сир кладемо в морозилку, щоб він трохи затвердів. Потім натираємо його на тертці та з'єднуємо з яйцями та зеленню.

В отриману суміш додаємо майонез та видавлюємо часник. Все добре перемішуємо до однорідної пасти.

Розгортаємо лаваш. Якщо він великий, то ріжемо прямокутники. Змащуємо всі прямокутники отриманою сумішшю та формуємо трубочки.

Перекладаємо на лист, застелений пергаментом. Верх можна змастити яйцем чи олією. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15 хвилин.

Начинка для такого рулету може бути будь-яка на ваш смак: замість яєць можна додати гриби або куряче відварене м'ясо. А ще вам точно сподобається такий рулет із начинкою з тунця.

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