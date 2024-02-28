Вы это делали неправильно. Как действительно нужно варить сосиски

Распространенные ошибки в приготовлении сосисок

Не готовьте хот-доги прямо из холодильника

Сосиски следует достать из холодильника за 20 минут до готовности. Брошенные в кипяток холодные сосиски могут потрескаться. Потрескавшиеся сосиски невкусные и смотрятся неаппетитно. Поэтому всегда кладите сосиски комнатной температуры в горячую воду.

Не варите их в полиэтиленовых оболочках

Если вы когда-нибудь задумывались, варить ли сосиски в оболочке или без, помните, что смысл имеет только второй вариант. Зачем варить пластик? Прежде чем бросить их в кастрюлю, всегда снимайте пластиковую оболочку из сосисок. Разве что традиционные колбасы премиум-класса в натуральных брюшных оболочках. Их не нужно удалять.

Не бросайте сосиски в холодную воду

Всегда кладите сосиски в кипяток. Это ускоряет приготовление и предотвращает ненужную потерю вкуса колбасок, которые слишком долго нагревались. В воду следует добавить несколько зерен душистого перца для аромата. Специи усиливают вкус. Перед тем, как бросать сосиски в уже кипящую воду, убавьте огонь почти до минимума и варите без крышки, иначе они лопнут. Пар, образующийся внутри колбасы, разорвет ее изнутри.

Не переваривайте сосиски

Сосиски нельзя варить слишком долго. Поскольку это уже вареные и гомогенизированные (сильно измельченные) мясные продукты, они не нуждаются в длительной термической обработке.

Не жарьте и не запекайте сосиски

По той же причине, что сосиски нельзя варить слишком долго, их тоже нельзя запекать или жарить. Высокая температура ускоряет выделение нитритов из соли, а значит приготовленные таким образом сосиски вместо вкусного блюда могут стать ядовитыми.