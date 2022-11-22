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Ви ризикуєте грошима і здоров'ям: знаки Зодіака, на які зваляться неприємності вже сьогодні-завтра

Колаж РБК-Україна: Гороскоп на листопад 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на найближчий тиждень, з 22 по 27 листопада, розповість про знаки Зодіаку, яким загрожують неприємності, конфлікти, фінансові негаразди і проблеми зі здоров'ям.

Прогноз для кожного знака Зодіаку дала астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Рак

В цей період можливі конфлікти через надмірну прямолінійність, саркастичність, уразливість. Акуратно з алкоголем, що може призвести до плачевних результатів.

При цьому час сприятливий для проведення експериментів та секретних дослідів, для прийняття серйозних рішень, зміцнення власного авторитету, вирішення заплутаних ситуацій.

Козеріг

У справах на тижні можуть бути різні перешкоди, передусім у вигляді обмежувальних правил і розпоряджень.

А от у грошових питаннях можливі затримки та збитки, хоча зазвичай із цим ви намагаєтеся не ризикувати.

Риби

Для вас зросте небезпека застудних захворювань, будьте обережні й не переохолоджуйтесь.

Час сприятливий для важкої чи буденної роботи, ремонту квартири, прибирання, початку капітального ремонту чи будівництва.

Раніше ми писали, про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить дуже скоро.

Також читайте, яка тварина за Східним гороскопом стане символом 2023 року, і що чекає всіх нас.

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