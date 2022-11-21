Знаки Зодіаку, яких охопить успіхом вже зовсім скоро. А ви є серед обраних?

Гороскоп на тиждень, з 21 по 27 листопада, розповість, кому з дванадцяти знаків Зодіаку найбільше пощастить.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Рак

Цей час сприятливий для проведення експериментів та секретних дослідів, для прийняття серйозних рішень, зміцнення власного авторитету, вирішення заплутаних ситуацій. При цьому можливі конфлікти через надмірну прямолінійність, саркастичність, уразливість. Акуратно з алкоголем, це може призвести до плачевних результатів.

Діва

Усі починання для представників знаку Зодіаку вдаватимуться. У Дів загостриться почуття справедливості, яке породжує бажання постояти за друзів, захистити їх. Вашому оточенню притаманні стрімкість і необдуманість вчинків, а висловлювання ваших друзів часом надто прямолінійні.

Стрілець

Астролог впевнена, що це ваш час, тому виявіть себе на повну. Сприятливо для співпраці з іноземними фірмами, капіталовкладень у зарубіжні банки, підприємства, фірми.