Вы рискуете деньгами и здоровьем: знаки Зодиака, на которые свалятся неприятности уже сегодня-завтра

Гороскоп на ближайшую неделю, с 22 по 27 ноября, расскажет о знаках Зодиака, которым грозят неприятности, конфликты, финансовые неурядицы и проблемы со здоровьем.
Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
В этот период возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, что может привести к плачевным результатам.
При этом время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций.
В делах на неделе могут быть разные препятствия, прежде всего посредством ограничительных правил и распоряжений.
А вот в денежных вопросах возможны задержки и убытки, хотя обычно с этим вы пытаетесь не рисковать.
Вам возрастет опасность простудных заболеваний, будьте осторожны и не переохлаждайтесь.
Время благоприятно для тяжелой или обыденной работы, ремонта квартиры, уборки, начала капитального ремонта или строительства.
Раньше мы писали о знаках Зодиака, которым сильно повезет очень скоро.
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