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Вы рискуете деньгами и здоровьем: знаки Зодиака, на которые свалятся неприятности уже сегодня-завтра

Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на ноябрь 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю, с 22 по 27 ноября, расскажет о знаках Зодиака, которым грозят неприятности, конфликты, финансовые неурядицы и проблемы со здоровьем.

Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

В этот период возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, что может привести к плачевным результатам.

При этом время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций.

Козерог

В делах на неделе могут быть разные препятствия, прежде всего посредством ограничительных правил и распоряжений.

А вот в денежных вопросах возможны задержки и убытки, хотя обычно с этим вы пытаетесь не рисковать.

Рыбы

Вам возрастет опасность простудных заболеваний, будьте осторожны и не переохлаждайтесь.

Время благоприятно для тяжелой или обыденной работы, ремонта квартиры, уборки, начала капитального ремонта или строительства.

Раньше мы писали о знаках Зодиака, которым сильно повезет очень скоро.

Также читайте, какое животное по Восточному гороскопу станет символом 2023 года и что ждет всех нас.

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