Східний гороскоп 2023: яка тварина стане символом року, і що чекає всіх нас

Близиться новий, 2023-й рік, символом якого за східним гороскопом стане Чорний Водяний Кролик, або Кіт.

Що чекати від наступного року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли настає рік Чорного Водяного Кролика за східним календарем

Як відомо, постійної дати зустрічі Нового року на Сході немає, свято настає у другий місяць після зимового сонцестояння, і весь час через циклічність місяців це відбувається по-різному.

2023 року рік Кролика розпочнеться 22 січня і триватиме до 9 лютого 2024-го. Таке позначення кожного року давно вже переплелося з нашими традиціями святкування Нового року 1 січня. Тому українці зазвичай вважають, що новий символ вступає в свої права зі зміною року звичному нам календарі.

Яким обіцяє бути Чорний Кролик

Основні характеристики Кролика на 2023 рік – Чорний, Водяний. Таке співвідношення: тварини, кольору і стихії трапляється один раз на 60 років.

Окрім чорного можливі й інші варіанти: синій, темно-синій, блакитний, оскільки правлячою планетою року буде Венера.

Астрологи припускають, що 2023 буде досить спокійним і гармонійним, оскільки сам Кролик (Кіт) - істота ласкава, ніжна, гармонійна, що дбає про своє потомство.

Фото: Рік Кролика має бути спокійним (pixabay)

Як зустрічати рік Кролика

Найкраще в родинному колі – тихо, пристойно і передбачувано. Адже ця тваринка дуже цінує домашній затишок.

Образ варто продумати заздалегідь. Він не має бути кричущим, адже символіка року Кролика - зручність, затишок та спокійні тони.

На святковому столі само собою не має бути кролятини чи зайчатини. Краще більше овочів та фруктів. А якщо згадати паралельний символ року - Кота, то подати до стола варто рибку і різні страви з нею.

Дуже гарною прикметою для зустрічі 2023 року буде мати поруч пухнастого друга - кролика або котика.

Що чекає всі 12 знаків Східного гороскопу

Пацюк (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Зазвичай Пацюкові вистачає припасів, щоб протриматися до кращих часів, тож цього року вам найкраще причаїтися. Жарти з Котом можуть бути дуже небезпечними!

Бик (1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Вам треба працювати, не відволікаючись на провокації, загалом рік буде спокійнішим і пліднішим, ніж попередній. Можна розпочати свою справу, проект, сколотити стартовий капітал.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Тигра чекає спокійний і сприятливий рік, що сприятиме відпочинку і подорожам. Можна розслабитися, адже в майбутньому сили знову будуть потрібні для роботи та інших хороших починань.

Кролик (Кіт) (1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Кролику буде все вдаватися в іменний рік, справи йтимуть як треба, а вдома буде затишно та тепло, друзі готові будуть допомагати та підтримувати у всьому.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Вас чекає приємний та веселий рік, час, коли можна і потрібно виходити у світ і сяяти. Дракона обов'язково гідно оцінять, що йому дуже прийдеться до душі.

Колаж РБК-Україна: Кожен знак знайде своє місце у 2023 році

Змія (1965, 1977, 1989, 2001, 2013). Рік загалом успішний, незважаючи на те, що для цього потрібно докласти чимало старань та зусиль. Часом вас відвідуватимуть умиротворення та філософський спокій.

Кінь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Рік успіху та можливості показати себе у всій красі, не надто напружуючись, що велика рідкість для працелюбних "конячок".

Вівця (Коза) (1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Вас чекає чудовий рік. З'являться покровителі, які дозволять справам швидко бігти вгору.

Мавпа (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). В 2023 році все буде на високому організаційному рівні. Але, потураючи своїм слабкостям, Мавпа ризикує втратити почуття міри. А це загрожує наслідками.

Півень (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Вам не завадять пильність та обережність, а також уміння не влізати в жодні суперечки та дискусії.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Життя затихне і мирно піде накатаними рейками. Саме час подумати про комфорт і затишок, сімейне тепло. Рік, між іншим, найсприятливіший для одруження.

Кабан (1971, 1983, 1995, 2007, 2019). Краще Кабана не смикати зараз марно. Він дуже втомився і не проти відпочити.