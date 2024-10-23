Так ви псуєте речі. Названо 7 поширених помилок при ручному пранні

Спочатку наповніть таз, а потім кладіть одяг

Якщо ви спочатку кладете сухий одяг, а потім наливаєте воду та додаєте миючий засіб, то ризикуєте зіпсувати тканину. Правильний спосіб - спершу налити воду, розчинити засіб для прання, а вже потім занурювати речі. Це дозволяє засобу рівномірно розподілитись у воді, не осідаючи в волокнах тканини.

Не тріть речі надто сильно

Тертя тканини може швидко знищити навіть найякісніший матеріал, особливо якщо він делікатний. Натомість використовуйте плямовивідник і акуратно втирайте його пальцями в забруднену ділянку.

Залиште засіб діяти, потім обережно видаліть його. Якщо пляма не зникла, залиште річ замоченою на кілька годин.

Не споліскуйте під проточною водою

Споліскування одягу під краном може розтягнути та пошкодити тканину. Краще наповнити таз чистою водою і кілька разів прополоскати річ, змінюючи воду, поки не зникнуть залишки миючого засобу.

Неправильне ручне прання може пошкодити речі (фото: Freepik.com)

Не скручуйте речі

Скручування, особливо шовку та шерсті, псує тканину і призводить до деформації. Найкраще видалити зайву вологу, поклавши річ на рушник і акуратно натискаючи долонями, щоб вийшла вода. Потім загорніть одяг у рушник і злегка стисніть його.

Сушіть речі горизонтально, а не на мотузці

Шовкові та шерстяні вироби не слід вішати на сушарку, оскільки це може призвести до їхнього витягування. Краще викласти їх на чистий рушник, який покладіть на рівну поверхню, і залишити сушитись у горизонтальному положенні. Переверніть річ, коли одна сторона підсохне.

Використовуйте правильний засіб для прання

Багато хто помилково вважає, що звичайний порошок підходить для будь-якого типу одягу. Проте делікатні тканини, такі як шовк, шерсть або кашемір, потребують спеціальних миючих засобів.

Використання звичайного порошку може призвести до втрати м'якості, кольору та навіть пошкодження структури тканини. Завжди звертайте увагу на рекомендації щодо вибору засобів для прання делікатного одягу.

Уникайте переповнення тазу

Інколи, щоб зекономити час, ви можете завантажити одразу багато речей у невеликий таз. Це помилка, оскільки одяг не має простору для належного очищення, а тканини можуть потиснутися або розтягнутися.

Краще розподіляти речі на декілька етапів прання, особливо якщо це делікатні матеріали, що потребують особливої обережності.