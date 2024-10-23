Так вы портите вещи. Названы 7 распространенных ошибок при ручной стирке

Сначала наполните таз, а затем кладите одежду

Если вы сначала кладете сухую одежду, затем наливаете воду и добавляете моющее средство, то рискуете испортить ткань. Правильный способ - сначала налить воду, растворить средство для стирки, а уже потом погружать вещи. Это позволяет средству равномерно распределиться в воде, не оседая в волокнах ткани.

Не трите вещи слишком сильно

Трение ткани может быстро уничтожить даже самый качественный материал, особенно если он хрупок. Вместо этого используйте пятновыводитель и аккуратно вотрите его пальцами в загрязненный участок.

Оставьте средство действовать, затем осторожно удалите его. Если пятно не исчезло, оставьте вещь замоченной на несколько часов.

Не cполаскивайте под проточной водой

Споласкивание одежды под краном может растянуть и повредить ткань. Лучше наполнить таз чистой водой и несколько раз прополоскать вещь, меняя воду, пока не исчезнут остатки моющего средства.

Неправильная ручная стирка может повредить вещи (фото: Freepik.com)

Не скручивайте вещи

Скручивание, особенно шелка и шерсти, портит ткань и приводит к деформации. Лучше удалить лишнюю влагу, положив вещь на полотенце и аккуратно нажимая ладонями, чтобы ушла вода. Затем заверните одежду в полотенце и слегка сожмите его.

Сушите вещи горизонтально, а не на веревке

Шелковые и шерстяные изделия не следует вешать на сушилку, так как это может привести к их извлечению. Лучше выложить их на чистое полотенце, которое положите на ровную поверхность, и оставить сушиться в горизонтальном положении. Переверните, когда одна сторона подсохнет.

Используйте правильное средство для стирки

Многие ошибочно полагают, что обычный порошок подходит для любого типа одежды. Однако деликатные ткани, такие как шелк, шерсть или кашемир, нуждаются в специальных моющих средствах.

Использование обычного порошка может привести к потере мягкости, цвету и даже повреждению структуры ткани. Всегда обращайте внимание на рекомендации по выбору средств для стирки деликатной одежды.

Избегайте переполнения таза

Иногда, чтобы сэкономить время, вы можете скачать много вещей в небольшой таз. Это ошибка, поскольку одежда не имеет пространства для должной очистки, а ткани могут сесть или растянуться.

Лучше распределять вещи на несколько этапов стирки, особенно если это деликатные материалы, требующие особой осторожности.