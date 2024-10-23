Так вы портите вещи. Названы 7 распространенных ошибок при ручной стирке

Ручная стирка, хотя и кажется самым нежным способом ухода за одеждой, может привести к повреждению вещей, если ее выполнять неправильно. Вот несколько ошибок, которые следует избегать, чтобы сохранить ваши любимые вещи в идеальном состоянии.
РБК-Украина (проект Styler) предупреждает, чего следует избегать при ручной стирке, чтобы не навредить вещам.
Если вы сначала кладете сухую одежду, затем наливаете воду и добавляете моющее средство, то рискуете испортить ткань. Правильный способ - сначала налить воду, растворить средство для стирки, а уже потом погружать вещи. Это позволяет средству равномерно распределиться в воде, не оседая в волокнах ткани.
Трение ткани может быстро уничтожить даже самый качественный материал, особенно если он хрупок. Вместо этого используйте пятновыводитель и аккуратно вотрите его пальцами в загрязненный участок.
Оставьте средство действовать, затем осторожно удалите его. Если пятно не исчезло, оставьте вещь замоченной на несколько часов.
Споласкивание одежды под краном может растянуть и повредить ткань. Лучше наполнить таз чистой водой и несколько раз прополоскать вещь, меняя воду, пока не исчезнут остатки моющего средства.
Скручивание, особенно шелка и шерсти, портит ткань и приводит к деформации. Лучше удалить лишнюю влагу, положив вещь на полотенце и аккуратно нажимая ладонями, чтобы ушла вода. Затем заверните одежду в полотенце и слегка сожмите его.
Шелковые и шерстяные изделия не следует вешать на сушилку, так как это может привести к их извлечению. Лучше выложить их на чистое полотенце, которое положите на ровную поверхность, и оставить сушиться в горизонтальном положении. Переверните, когда одна сторона подсохнет.
Многие ошибочно полагают, что обычный порошок подходит для любого типа одежды. Однако деликатные ткани, такие как шелк, шерсть или кашемир, нуждаются в специальных моющих средствах.
Использование обычного порошка может привести к потере мягкости, цвету и даже повреждению структуры ткани. Всегда обращайте внимание на рекомендации по выбору средств для стирки деликатной одежды.
Иногда, чтобы сэкономить время, вы можете скачать много вещей в небольшой таз. Это ошибка, поскольку одежда не имеет пространства для должной очистки, а ткани могут сесть или растянуться.
Лучше распределять вещи на несколько этапов стирки, особенно если это деликатные материалы, требующие особой осторожности.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Spruce, Better Homes and Gardens.