8 причин, чому ваша пралка робить на одязі дірочки та як цього уникнути

Поява дрібних дірочок на одязі після прання - поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Ці пошкодження можуть здаватися загадковими, але вони часто виникають через низку звичайних помилок під час прання.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає вісім основних причин, чому після прання на одязі з'являються дірочки, і як цього уникнути.

Неправильний вибір режиму прання

Однією з основних причин появи дірочок на одязі є використання неправильного режиму прання. Наприклад, делікатні тканини, такі як шовк або мереживо, не витримують інтенсивних програм із високими обертами віджиму.

Такі речі потребують делікатного прання на низьких обертах. Вибір неправильного режиму може призвести до пошкодження волокон, тому важливо ретельно підбирати програму прання залежно від типу тканини.

Перевантаження пральної машини

Коли пральна машина занадто сильно завантажена, речі в барабані не можуть вільно переміщатися. Це призводить до того, що тканини труться одна об одну, що спричиняє появу дірочок та пошкоджень.

Перевантажений барабан також створює додатковий тиск на тканини під час віджиму, що збільшує ризик появи дрібних дефектів. Щоб уникнути цього, прати речі слід невеликими партіями, залишаючи достатньо простору для вільного обертання.

Відсутність сортування речей

Інколи дірки можуть з'явитися через неправильне сортування речей перед пранням. Металеві деталі на одязі, такі як блискавки, гачки або ґудзики, можуть пошкодити інші речі під час прання.

Делікатні тканини легко пошкоджуються під час контакту з жорсткими елементами інших речей. Використання спеціальних мішків для прання допоможе захистити тонкі тканини від таких ушкоджень.

Дуже часто після прання на речах з'являються маленькі дірочки (фото: Freepik.com)

Агресивні мийні засоби

Деякі мийні засоби містять ферменти, як-от амілаза, що допомагають ефективно видаляти плями. Проте постійне використання таких засобів може пошкоджувати волокна тканини.

Агресивні хімічні компоненти руйнують структуру матеріалу, спричиняючи мікропошкодження, які згодом перетворюються на дірки. Краще використовувати м'які засоби для прання у повсякденному житті і залишати сильнодіючі формули для складних забруднень.

Пошкодження барабана пральної машини

Іноді проблема може бути в самому барабані пральної машини. Якщо металеві елементи всередині пошкоджені або деформовані, вони можуть зачіпати одяг під час прання.

Навіть дрібна тріщина або гостра деталь можуть спричинити появу зачіпок і дірочок. Регулярна перевірка стану барабана допоможе уникнути подібних проблем, а у разі потреби варто звернутися до майстра.

Залишки дрібного сміття в машині

Недостатньо часте очищення пральної машини може призвести до накопичення дрібного сміття, яке залишається між баком і барабаном. Це сміття потрапляє на речі під час прання, що може пошкодити тканину. Регулярне чищення машини допомагає уникнути накопичення сміття та захистити одяг від механічних пошкоджень.

Дірочки після прання можуть зіпсувати улюблену річ (фото: Freepik.com)

Низька якість тканини

Інколи причина появи дірок криється в самій якості одягу. Дешеві та неякісні матеріали швидко втрачають свою міцність під час прання, що призводить до їх пошкодження.

Такі тканини легко рвуться, навіть якщо дотримуватися всіх правил прання. Купівля якісного одягу допоможе уникнути таких проблем.

Неправильний віджим і температура

Неправильно налаштована швидкість віджиму та занадто висока температура прання можуть спричинити пошкодження тканин.

Для делікатних речей рекомендується використовувати віджим на низьких обертах і прати при низькій температурі, щоб уникнути надмірного натягу волокон. Це допоможе зберегти одяг у гарному стані і запобігти появі дірок.