Як правильно прати, сушити та зберігати вовняні ковдри: секрети експертів

Вовняні ковдри можуть служити вам довгі роки, якщо доглядати за ними належним чином. Головне - дотримуватися кількох простих правил, і ваша ковдра залишатиметься м'якою та приємною на дотик.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart розповідає, як не нашкодити вовняній ковдрі під час прання, сушіння та зберігання.

Що потрібно для прання вовняних ковдр

Перш ніж почати прання, переконайтеся, що у вас є всі необхідні засоби:

м'яка щітка з натуральною щетиною,

делікатний або спеціальний засіб для вовни,

пральна машина з режимом для вовняних речей,

сушарка або сушильна решітка,

великий рушник для видалення зайвої вологи,

праска (за потреби).

Не забудьте перевірити етикетку на ковдрі - деякі ковдри призначені тільки для хімчистки. Якщо ваша ковдра належить до таких, краще звернутися до фахівців, аби не пошкодити її.

Як прати вовняну ковдру

Переконавшись, що ваша ковдра підходить для прання в машинці, можете приступати. Спершу струсіть ковдру, щоб видалити пил і дрібне сміття. Потім акуратно протріть її м'якою щіткою, рухаючи в одному напрямку, аби не пошкодити волокна.

Якщо на ковдрі є плями, їх варто попередньо обробити холодною водою та м'яким мийним засобом, обережно протираючи чистим рушником. Далі налийте в машинку холодну воду, додайте засіб для вовни й залиште ковдру замочуватися на 15-30 хвилин.

Виберіть делікатний режим прання і переконайтеся, що температура води залишається холодною, щоб вовна не сіла.

Вовняні ковдри вимагають певних вимог при пранні (фото: Freepik.com)

Як вивести плями з вовняної ковдри

Вовна природно відштовхує рідини завдяки своєму восковому покриттю, тому плями не проникають глибоко в тканину. Якщо щось пролилося на ковдру, не зволікайте - швидко промокніть пляму паперовим рушником або м'якою тканиною.

У жодному разі не тріть пляму, оскільки це може погіршити ситуацію. Найкраще обробляти плями розчином холодної води та делікатного засобу для вовни.

Для стійких плям можна використовувати суміш содової води та білого оцту - це допоможе видалити забруднення, не пошкодивши вовняні волокна.

Як правильно сушити вовняну ковдру

Після прання важливо правильно висушити вовняну ковдру, щоб не зіпсувати її форму та текстуру.

Якщо ковдра не має особливих інструкцій для сушіння, розкладіть великий сухий рушник на столі або підлозі, а зверху покладіть вологу ковдру. Акуратно згорніть ковдру в рушник, щоб ввібрати зайву вологу, але уникайте скручування або віджимання, щоб не пошкодити тканину.

Легкі вовняні ковдри можна сушити на сушарці, уникаючи прямих сонячних променів, які можуть призвести до вицвітання. Для важчих ковдр може знадобитися використання сушильної машини на холодному режимі.

Не забувайте додати вовняні кульки, якщо хочете прискорити процес сушіння.

Прати вовняні ковдри треба приблизно 1-2 рази на рік (фото: Freepik.com)

Як часто прати вовняну ковдру

Частота прання вовняних ковдр залежить від того, як часто ви їх використовуєте. Якщо ковдра виконує переважно декоративну функцію, її можна прати рідше, наприклад, раз на рік.

Однак якщо ви регулярно загортаєтесь у ковдру, варто прати її кожні кілька місяців. Між праннями можна освіжати ковдру, обробляючи окремі ділянки за потребою, наприклад, якщо на ній з’являться плями або пил.

Як правильно зберігати вовняну ковдру

Правильне зберігання вовняної ковдри допоможе захистити її від вологи та шкідників. Перш ніж класти ковдру на зберігання, переконайтеся, що вона повністю чиста та суха.

Найкраще зберігати вовняні вироби в герметичній упаковці, щоб уникнути проникнення молі або інших комах. Додайте до упаковки шматочки кедрового дерева - вони не тільки захистять ковдру від шкідників, а й нададуть їй приємного аромату.