Ви впевнені, що правильно поливаєте кімнатні рослини?
Правильний полив кімнатних рослин забезпечить гарний ріст, цвітіння та розвиток ваших вазонів. Але чи правильно більшість з нас це робить?
Про те, як треба поливати "зелених друзів", пише Telegram-канал Квіти і рослини.
Як визначити частотність поливу
У рекомендаціях до поливу ми часто бачимо такі визначення, як "рясний", "помірний" тощо полив. Але яка частотність мається на увазі?
Під рясним поливом слід розуміти частий - щоденний полив. Помірний полив - це через 2-3 дні, один раз на тиждень і рідше - слабкий (скудний) полив.
Земляний ком має гарно зволожуватись
Фахівці нагадують, якщо змочувати тільки верх земляного кома, нижня частина коренів, постійно залишаючись без вологи, обов'язково засохне.
В результаті рослина буде чахнути, а потім і геть загине.
Пам'ятайте, що при будь-якому типі поливу, земляний ком обов'язково повинен повністю просочуватися вологою, ознакою чого є поява води на піддоні. Тому під всі горщики з кімнатними рослинами потрібно ставити піддони.
Чи треба зливати надлишок води з піддону
Робити цього не варто, адже просочуючись через товщу земляного кома, вода обов'язково виносить з грунту деяку кількість поживних речовин, які краще повернути назад.
Зазвичай через годину-дві вода з піддону всмоктується знову землею через дренажний отвір.
Оберіть тип поливу
Найчастіше рослини поливають під коріння, але такий тип не підійде вазонам, які мають щільну прикореневу розетку й легко загнивають, наприклад, фіалки. Останні варто поливати з піддону, або через гніт способом гнотового поливу.
А от орхідеї варто поливати із замочуванням, коли коріння посіріє. Вазон занурюють на 1/3 у воду і чекають 2-3 години, доки вона "нап'ється".
В будь-якому разі орієнтуйтесь на індивідуальні особливості кожного вазону і тоді вони радуватимуть вас пишним листям і гарним цвітінням.
Раніше ми писали, як приготувати "бурякову" воду для поливу кімнатних рослин.
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