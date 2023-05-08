Вы уверены, что правильно поливаете комнатные растения?

Правильный полив комнатных растений обеспечит хороший рост, цветение и развитие ваших вазонов. Но правильно ли большинство из нас это делает?

О том, как нужно поливать "зеленых друзей", пишет Telegram – канал Цветы и растения.

Как определить частотность полива

В рекомендациях к поливу мы часто видим такие определения, как "обильный", "умеренный" и т. д. полив. Но какая частотность имеется в виду?

Под обильным поливом следует понимать частый - ежедневный полив. Умеренный полив - это через 2-3 дня, один раз в неделю и реже - слабый (скудный) полив.

Земляной ком должен хорошо увлажняться

Специалисты напоминают, если смачивать только верх земляного кома, нижняя часть корней, постоянно оставаясь без влаги, обязательно засохнет.

В результате растение будет чахнуть, а затем и совсем погибнет.

Помните, что при любом типе полива, земляной ком обязательно должен полностью пропитываться влагой, признаком чего является появление воды на поддоне. Поэтому во все горшки с комнатными растениями нужно ставить поддоны.

Нужно ли сливать избыток воды из поддона

Делать этого не стоит, ведь проникая через толщу земляного кома, вода обязательно выносит из почвы некоторое количество питательных веществ, которые лучше вернуть назад.

Обычно через час-два вода из поддона всасывается снова землей через дренажное отверстие.

Выберите тип полива

Чаще всего растения поливают под корни, но такой тип не подойдет вазонам, которые имеют плотную прикорневую розетку и легко загнивают, например, фиалки. Последние следует поливать из поддона, или через фитиль способом фитильного полива.

А вот орхидеи следует поливать с замачиванием, когда корни посереют. Вазон погружают на 1/3 в воду и ждут 2-3 часа, пока она "напьется".

В любом случае ориентируйтесь на индивидуальные особенности каждого горшка и тогда они будут радовать вас пышными листьями и красивым цветением.