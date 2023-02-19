"Бурякова" вода для кімнатних рослин: як приготувати супердобриво
Вже скоро з приходом весни кімнатні рослини підуть в активний ріст, тому їм дуже необхідне підживлення. Приготувати добриво можна просто відваривши буряк у воді.
Як це правильно зробити, розповіли в Telegram-каналі Квіти і рослини.
Як буряк може допомогти вазонам?
Фахівці кажуть, що відвар із буряка служить відмінним добривом, яке ідеально підходить для всіх видів квітучих рослин.
Річ у тім, що під час варіння у воду йде неймовірно велика кількість поживних елементів, що містяться у буряках. Тому готовий відвар може похвалитися своїм значним мінеральним складом.
Бурякова вода багата на калій, магній, фтор, марганець і фосфор. І голосне - з приготуванням такого засобу впорається кожен.
Кімнатні рослини підуть в ріст з буряковим добривом (фото: freepik)
Рецепт приготування підживлення
Добре промиваємо буряк, викладаємо його в каструлю і заливаємо водою. Відварюємо овоч до готовності. Дістаємо буряк з каструлі і переливаємо повністю відвар, що остигнув, в ємність, зручну для використання.
Розбавляємо його чистою водою у співвідношенні 1:1.
Використовувати буряковий відвар як добриво слід не частіше ніж один раз на тиждень. Такого не дуже частого поливу вистачить для рясного цвітіння та профілактики різних захворювань.
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