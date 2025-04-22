"Ви переможете". Шон Пенн знову відвідав Україну та емоційно звернувся до військових (відео)

Відомий американський актор та режисер Шон Пенн вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Цього разу він завітав до 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ, де висловив підтримку українцям та захисникам.

Детальніше про візит зірки в Україну розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео 3-го окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго у Facebook .

З 2022 року Шон Пенн відвідує Україну, висловлює солідарність Збройним силам та українському народу. 22 квітня стало відомо, що він відвідав військових 3-го окремому полку ССО, де зокрема записав зворушливе відео на підтримку українського народу.

"Попри все, що роблять політики, я вірю у кожного з вас і вдячний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну - ви справді захищаєте весь світ. І я знаю, що ви переможете", - сказав актор.

Що відомо про попередні візити Шона Пенна

Актор неодноразово виступав на підтримку України та закликав світ не залишатися осторонь. Він став одним із перших світових знаменитостей, які у 2022-му відвідали Київ під час повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він вручив президенту Зеленському свою статуетку "Оскар" як символічний подарунок.

"Це просто символічна дурниця. Коли ви виграєте, привезіть її назад у Малібу", - зазначив він.

На першу річницю російського вторгнення Пенн презентував на Берлінському кінофестивалі знятий в Україні документальний фільм "Superpower". Картина зокрема показує тероризм Росії, розкриваючи її злочини.



Варто зазначити, що вперше актор відвідав Україну у 2021 році. Тоді він збирався знімати стрічку про Революцію гідності, проте агресія РФ внесла свої корективи.

В Україні Шона було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вагомий внесок у популяризацію нашої держави у світі.

Нагадаємо, Шон Джастін Пенн - лауреат премії "Оскар" 2004 та 2009 років, визнаний актор та режисер. Відомий за стрічками "Мрець іде", "Шлях Карліто", "Я - Сем" та іншими.