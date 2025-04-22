"Вы победите". Шон Пенн снова посетил Украину и эмоционально обратился к военным (видео)

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения посетил Украину. На этот раз он посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ, где выразил поддержку украинцам и защитникам.

Подробнее о визите звезды в Украину рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео 3-го отдельного полка специальных операций имени князя Святослава Храброго в Facebook .

С 2022 года Шон Пенн посещает Украину, выражает солидарность Вооруженным силам и украинскому народу. 22 апреля стало известно, что он посетил военных 3-го отдельного полка ССО, где в частности записал трогательное видео в поддержку украинского народа.

"Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну - вы действительно защищаете весь мир. И я знаю, что вы победите", - сказал актер.

Что известно о предыдущих визитах Шона Пенна

Актер неоднократно выступал в поддержку Украины и призвал мир не оставаться в стороне. Он стал одним из первых мировых знаменитостей, которые в 2022-м посетили Киев во время полномасштабного вторжения России. Тогда он вручил президенту Зеленскому свою статуэтку "Оскар" в качестве символического подарка.

"Это просто символическая ерунда. Когда вы выиграете, привезите ее обратно в Малибу", - отметил он.

На первую годовщину российского вторжения Пенн представил на Берлинском кинофестивале снятый в Украине документальный фильм "Superpower". Картина в частности показывает терроризм России, раскрывая ее преступления.



Стоит отметить, что впервые актер посетил Украину в 2021 году. Тогда он собирался снимать ленту о Революции достоинства, однако агрессия РФ внесла свои коррективы.

В Украине Шон был награжден орденом "За заслуги" III степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию нашего государства в мире.

Напомним, Шон Джастин Пенн - лауреат премии "Оскар" 2004 и 2009 годов, признанный актер и режиссер. Известен по лентам "Мертвец идет", "Путь Карлито", "Я - Сэм" и другими.