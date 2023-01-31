"Ви облажалися, я веду переговори": Тищенко знову спробував виправдатися про Таїланд

Нардеп Микола Тищенко, який потрапив у скандал із поїздкою до Таїланду , знову спробував виправдатися за свою поїздку під час війни. Він звинуватив журналістів, які написали про нього, у "дискредитації нашої держави перед в'єтнамськими та тайськими партнерами".

Своє нове звернення він опублікував на сторінці у Facebook.

Що написав Тищенко цього разу?

За словами нардепа, якого виключили із партії "Слуга народу", у Таїланді він уже два тижні веде переговори, а не відпочиває.

"Шановні журналісти. Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися. У гонці "чий фейк краще", і "як облити брудом Тищенка", ви забули про головне, що таким чином ви просто дискредитуєте нашу державу перед в'єтнамськими та тайськими партнерами, з якими я вже 2 тижні веду переговори щодо наказу вищого керівництва. Своїми діями ви підірвали довіру до України від наших потенційних партнерів", - повідомив він.

Микола ще раз повторив, що зараз переговори з азіатськими партнерами є дуже важливими, а новини про нього в українській пресі - не відповідають дійсності.

Микола Тищенко знову виправдався про поїздку до Таїланду (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

"Повторюю – у жодного ЗМІ немає жодних доказів мого так званого "відпочинку". Взагалі. Не ганьбіть свої видання, не ганьбіть себе. Видаліть фейкові повідомлення, тому що це буде вашим тавром "жовтої" преси назавжди", - написав скандальний політик.

Тищенко повідомив, що перебуває у цьому відрядженні за наказом керівництва. Також він зазначив, що перетнув кордон 10 січня, до рішення РНБО.

"Усі відповідні дозволи на це я маю, зокрема, підписано відповідний документ від голови ВР. Зустрічі того рівня, які я провів – це результат довгих переговорів і протокольної підготовки. Організувати їх за день (як ви пишете) неможливо", - сказав Микола.