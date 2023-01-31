"Вы облажались, я веду переговоры": Тищенко снова попытался оправдаться о Таиланде

Нардеп Николай Тищенко, попавший в скандал с поездкой в Таиланд , снова попытался оправдаться за свою поездку во время войны. Он обвинил журналистов, написавших о нем, в "дискредитации нашего государства перед вьетнамскими и тайскими партнерами".

Свое новое обращение он опубликовал на странице в Facebook.

Что написал Тищенко в этот раз?

По словам нардепа, которого исключили из партии "Слуга народа", в Таиланде он уже две недели ведет переговоры, а не отдыхает.

"Уважаемые журналисты. Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше", и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном, что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и тайскими партнерами, с которыми я уже 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями вы взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", - сообщил он.

Николай еще раз повторил, что сейчас переговоры с азиатскими партнерами очень важны, а новости о нем в украинской прессе - не соответствуют действительности.

Николай Тищенко снова оправдался о поездке в Таиланд (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

"Повторяю – ни у одного СМИ нет никаких доказательств моего так называемого "отдыха". Вообще. Не позорьте свои издания, не позорьте себя. Удалите фейковые сообщения, потому что это будет вашим клеймом "желтой" прессы навсегда", - написал скандальный политик.

Тищенко сообщил, что находится в этой командировке по приказу руководства. Также он отметил, что пересек границу 10 января, до решения СНБО.

"Все соответствующие разрешения на это у меня есть, в том числе, подписан соответствующий документ от председателя ВР. Встречи того уровня, которые я провел – это результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день (как вы пишете) невозможно", - сказал Николай.