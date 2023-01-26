Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)

У Бангкок одіозний парламентарій відправився для того, аби зустрітися там з українською громадою.

Народний депутат Микола Тищенко поїхав у Таїланд , проігнорувавши заборону на виїзд за кордон для політиків і чиновників, яку раніше озвучив президент Володимир Зеленський.

Подивіться, як виглядає готель Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, де Тищенко буде проводити івент.

Готель, де віщатиме Тищенко

Народний депутат віщатиме (тобто, як пише словник української мови, "говоритиме щось значне, важливе") у 4-зірковому готелі, який "має чудове розташування як для ділових поїздок, так і для туристів".

Він розташований у центрі міста, поряд з діловими районами.

Номер у готелі коштує близько чотирьох тисяч гривень за ніч (для двох дорослих).

Готель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)

Зауважимо, що на 10-му поверсі облаштовано відкритий басейн та фітнес-центр. І, звісно ж, готель надає послуги по проведенню різноманітних заходів і зустрічей: тут облаштовано 12 багатофункціональних залів. Найбільший з них може вмістити 240 людей і має площу 240 квадратних метрів.

Але чи назбирається така кількість охочих поспілкуватися з Тищенком? Можливо, нардеп орендує кімнату, яка має 20 "квадратів"...