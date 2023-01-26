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Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)

Новость на русском →
Четвер 26 січня 2023 17:31
Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото) Микола Тищенко знову оскандалився (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Народний депутат Микола Тищенко поїхав у Таїланд, проігнорувавши заборону на виїзд за кордон для політиків і чиновників, яку раніше озвучив президент Володимир Зеленський.

У Бангкок одіозний парламентарій відправився для того, аби зустрітися там з українською громадою.

Подивіться, як виглядає готель Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, де Тищенко буде проводити івент.

Готель, де віщатиме Тищенко

Народний депутат віщатиме (тобто, як пише словник української мови, "говоритиме щось значне, важливе") у 4-зірковому готелі, який "має чудове розташування як для ділових поїздок, так і для туристів".

Він розташований у центрі міста, поряд з діловими районами.

Номер у готелі коштує близько чотирьох тисяч гривень за ніч (для двох дорослих).

Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)

Готель Novotel (фото: novotelbangkokploenchit.com)

Зауважимо, що на 10-му поверсі облаштовано відкритий басейн та фітнес-центр. І, звісно ж, готель надає послуги по проведенню різноманітних заходів і зустрічей: тут облаштовано 12 багатофункціональних залів. Найбільший з них може вмістити 240 людей і має площу 240 квадратних метрів.

Але чи назбирається така кількість охочих поспілкуватися з Тищенком? Можливо, нардеп орендує кімнату, яка має 20 "квадратів"...

Тищенко в Таїланді: як виглядає готель, де буде віщати нардеп (фото)

Додамо, що "Слуга народу" виключила Тищенка з партії після скандалу.

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Таїланд Микола Тищенко Слуга народа