Ви навіть не підозрювали: топ-4 комахи, які надзвичайно важливі для екосистеми

Мурахи

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, в 2000 році вчені виявили колонію мурах, яка простягалася від північної Італії через південь Франції до атлантичного узбережжя Іспанії. Це була єдина суперколонія аргентинських мурах, яка сягала на 5954 кілометри; мурахи з іспанського кінця могли впізнавати та приймати своїх італійських друзів. Так що якщо ви знайдете гніздо мурах у своєму саду, ви, можливо, дивіться лише на одну з дверей у мегаструктуру.

Всі ці мурахи-тунельники аерують ґрунт та переробляють поживні речовини. Це скорочує потребу у добривах. Фактично, експерти кажуть, що в посушливому регіоні врожай пшениці на 36% вищий через роботу, яку виконують мурахи.

Блохи

Якщо ви бачите, що ваша улюблена собака чухається, ви можете запідозрити, що він підчепив колонію бліх. Звичайно, для вашого спокою і здоров'я вашого улюбленця ви захочете позбутися їх якнайшвидше. Звичайно, так і має бути, але у своїй екосистемі блохи - чудова закуска для жаб, змій, павуків, мурах та інших плазунів. Вони є важливою частиною харчового ланцюга.

Страхи щодо цих комах пов'язані з тим, що вони часто стають переносниками хвороб. Інфекційні захворювання, що розповсюджуються блохами, можуть вбивати слабших тварин і посилювати генофонд.

Оси

Людям подобаються бджоли, але оси, попри їх схожість, не мають таку популярність. Зазвичай люди вважають їх потенційно болісною неприємністю на пікніку. Але оси виконують багато тих же завдань, що і бджоли. Вони запилювачі, які допомагають розмножуватися рослинам, і вони харчуються комахами, такими як попелиці та гусениці.

Навіть декілька ос можуть бути великою допомогою для садівника. Багато шкідників поїдали б троянди та продовольчі культури, якби не було цих яскравих комах. Можливо, той факт, що вони не виробляють мед, змушує нас думати про них у гіршому світлі, ніж про їхніх братів-бджіл.

Терміти

Колонія термітів може містити від 60 000 до 1 мільйона осіб і на планеті існує близько 3000 різних видів цих комах. Терміти, як ви, можливо, знаєте, люблять деревину. Целюлоза, яку вони споживають, виділяється і стає прекрасною липкою сполучною речовиною у ґрунті, яка допомагає запобігти ерозії. Тим часом поки комахи риють нори, вони аерують ґрунт та переробляють поживні речовини.

Терміти є також важливим джерелом їжі для широкого спектра хижаків. Ми також їмо їх: близько 43 видів можуть опинитися у тарілці, щоб збагатити білком їжу для людей.