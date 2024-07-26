5 тварин, які сплять у надзвичайно дивний спосіб

Сон досі залишається для нас загадкою. Ми знаємо, що він якимось чином пов'язаний із пам'яттю, і ми вмираємо, коли його не вистачає.

Перелітні птахи сплять вдень

У минулому вчені висували теорії, що птахи сплять у повітрі, оскільки це було єдиним поясненням того, що птахи просто не сплять тижнями або місяцями. Проте нещодавно дослідник з Інституту Макса Планка Нільс Раттенборг та його колеги з інших установ вивчали звички сну фрегатів. Ці птахи сплять близько 12 години на день, коли гніздяться на суші, але часто проводять тижні, ширяючи над океаном у пошуках їжі.

Дослідження показало, що фрегати дійсно здатні спати в повітрі та можуть входити у фазу швидкого сну, не падаючи. Вони можуть це робити, тому що сплять лише кілька хвилин за раз і лише кілька секунд, коли входять у фазу швидкого сну. Птахи також використовували свою здатність спати однією півкулею за раз, щоб бути впевненими, що вони не зіткнуться з іншими птахами під час польоту.

Фрегат карибський (фото: Вікіпедія)

Рептилії можуть бачити сни

Донедавна вважалося, що тільки ссавці та птахи можуть входити у фазу швидкого сну. Рептилії, амфібії та комахи були виключені зі списку сновидців.

Це було незрозуміле рішення з еволюційного погляду, оскільки птахи набагато тісніше пов'язані з рептиліями, ніж з нами. Але, враховуючи наявні на той момент докази, вченим залишалося лише знизати плечима і припустити, що птахи та ссавці спонтанно розвинули здатність бачити сни приблизно в однаковий час.

Нове дослідження науковця з Інституту досліджень мозку Макса Планка у Франкфурті (Німеччина) Жиля Лорана дало дивовижні результати, які змусили нас переглянути це припущення. Коли дослідники під'єднали бородатих агам до електроенцефалограми (ЕЕГ), вони помітили дуже знайомі цикли сну.

Ці великі рептилії пройшли близько 350 80-секундних циклів за ніч, які здаються простими порівняно з чотирма або п'ятьма 90-хвилинними циклами у людей. Тепер вчені припускають, що ссавці, птахи та рептилії мають спільного предка, який розвинув циклічний сон близько 300 мільйонів років тому.

Бородата агама (фото: Вікіпедія)

Риби не можуть спати при світлі

Науковий працывник зі Стенфордського університету в Пало-Альто (Каліфорнія) Еммануель Міньо і його колеги провели дослідження сну з використанням даніо-реріо, сподіваючись побачити, чи можуть риби страждати від безсоння або від депривації сну. Вони виявили, що риби слідують простому добовому ритму.

Коли світло горить, риби взагалі не сплять. А ось коли настає темрява, підводні істоти починають дрімати кожного разу, як відчувають нестачу відпочинку. Для риб це набагато простіше, ніж для ссавців. Світло запускає викид гормону, який пригнічує потребу уві сні, поки знову не настане ніч.

Однак існує виключення. Безока мексиканська печерна риба взагалі не відчуває жодних добових ритмів. Дослідник із приватної компанії Plant and Food Research Даміан Моран вивчав безоку мексиканську тетру, а також інші види цієї риби, поміщаючи їх у бігові доріжки для риб, де вони повинні були постійно плисти проти течії. Звичайні тетри витрачали більше енергії при світлі, ніж у темряві, тоді як безокі тетри показали рівні результати.

Логічно, що істота, яка живе у повній темряві та позбавлена ​​очей, не звертає уваги на світлові цикли, але найцікавішим відкриттям було навіть не це. Використання меншої кількості сил вночі не робило звичайних тетр більш енергійними. Натомість вони використали на 27 відсотків більше енергії, ніж їхні безокі побратими. Ця енергія витрачалася на сповільнення метаболізму вночі та прискорення його вдень, щоб витрачати більше енергії саме в цей період часу.

Даніо-реріо (фото: Вікіпедія)

Риба-папуга спить у слизовому міхурі

Коли риба-папуга влаштовується на ніч, щоб добре відпочити, вона активує спеціальні залози в зябрах, які виділяють слиз, що формує міхур. Вчені довго сперечалися, чому риба-папуга робить це. Вони припустили, що це адаптація задля зниження можливість нападу хижаків або ж свого роду рибний сонцезахисний крем.

Науковець з Університету Квінсленда Олександра Грюттер висунула свою теорію щодо того, чому риби-папуги сплять у желеподібному коконі. Вона наголошує, що риби, які плавають навколо рифу вночі, вразливі для крихітних ракоподібних паразитів, які називаються гнатіїдами ізоподами.

Вдень риби-чистильники полюють на цих маленьких морських комарів та вбивають, перш ніж вони встигають присмоктатися. Однак уночі навіть рибам-чистильникам доводиться спати.

Грюттер перевірила цю теорію. Вона вийняла кілька сплячих риб-папуг із коконів і залишила їх уразливими для гнатіїдів. Беззахисні риби піддавалися нещадним атакам, тоді як закутаних у слиз риб переважно ігнорували.

Очкова риба-папуга (фото: Вікіпедія)

Моржі дрімають всюди

Морж може відмовитися від сну терміном до 84 годин за раз. Варто зазначити, що у той час, як багато тварин обходяться без сну протягом тривалого часу, тільки моржі роблять це регулярно і без будь-яких помітних після цього ознак сонливості.

Це відкриття може змусити дослідників сну переглянути уявлення про те, скільки відпочинку потрібно ссавцеві. При цьому на суші морж може перебувати у фазі глибокого сну до 19 години за раз. Вчені припускають, що це адаптація, яка розвинулася задля компенсації дефіциту сну.

Коли моржів не обмежують обставини, вони швидко та без проблем засинають будь-де. Моржі сплять у воді, плаваючи на поверхні, лежачи на дні або стоячи і спираючись на будь-що. Цей сон короткотривалий, оскільки тваринам час від часу потрібно спливати, щоб ковтнути повітря.

Однак деякі заповзятливі моржі придумали, як поєднати найкраще з обох світів. Вони встромляють свої величезні бивні в крижину і тоді засинають. Таким чином їх голова залишається над водою, маючи можливість дихати, а решта тіла занурена під воду.

Морж звичайний (фото: Вікіпедія)