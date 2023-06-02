Вы можете узнать размер своей будущей пенсии: как это сделать
Если до выхода на пенсию вам еще далеко, но хотите узнать, какую сумму выплат можете получать, воспользуйтесь специальным калькулятором для вычета.
Как им пользоваться, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Что нужно сделать
Сервис разработали специально для людей, желающих спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту.
Следует учитывать, что "Пенсионный калькулятор" рассчитывает размер пенсии по возрасту в соответствии с моментом и нюансами, когда вы производите расчет. То есть, вполне возможно, что если в Украине появятся изменения для пенсионеров, сумма на калькуляторе не будет соответствовать действительности.
Также для определения заработной платы используются показатели зарплаты и средней зарплаты на момент проведения расчета. Поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным.
Для того чтобы воспользоваться услугой:
- в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";
- проверьте или актуализируйте данные о себе;
- выберите алгоритм расчета пенсии;
- определите дату обращения;
- нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать", чтобы сосчитать сумму.
Результаты будут сохранены в вашем личном кабинете. Если появится необходимость, вы можете просмотреть их.
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