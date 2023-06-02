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Вы можете узнать размер своей будущей пенсии: как это сделать

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Украина, Пятница 02 июня 2023 15:42
Вы можете узнать размер своей будущей пенсии: как это сделать Как посчитать сумму будущей пенсии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если до выхода на пенсию вам еще далеко, но хотите узнать, какую сумму выплат можете получать, воспользуйтесь специальным калькулятором для вычета.

Как им пользоваться, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Что нужно сделать

Сервис разработали специально для людей, желающих спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту.

Следует учитывать, что "Пенсионный калькулятор" рассчитывает размер пенсии по возрасту в соответствии с моментом и нюансами, когда вы производите расчет. То есть, вполне возможно, что если в Украине появятся изменения для пенсионеров, сумма на калькуляторе не будет соответствовать действительности.

Также для определения заработной платы используются показатели зарплаты и средней зарплаты на момент проведения расчета. Поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным.

Для того чтобы воспользоваться услугой:

  • в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";
  • проверьте или актуализируйте данные о себе;
  • выберите алгоритм расчета пенсии;
  • определите дату обращения;
  • нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать", чтобы сосчитать сумму.

Результаты будут сохранены в вашем личном кабинете. Если появится необходимость, вы можете просмотреть их.

Вы можете узнать размер своей будущей пенсии: как это сделать

Раньше мы писали, сколько педагогического стажа нужно для выхода на пенсию.

А еще рассказывали, кто из пенсионеров получит повышение сумы выплат уже в июне.

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