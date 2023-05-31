Що таке педагогічний стаж і скільки років потрібно для виходу на пенсію: пояснення

Стаж педагогічної роботи - це загальна кількість відпрацьованих років у сфері освіти. Сума виплат буде залежати саме від того, скільки років стажу має конкретна людина.

Скільки стажу потрібно та яка пенсія може бути - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як обчислюють педагогічний стаж

Насамперед зазначимо, що до педстажу входять усі професії педагогічних працівників: від вихователя в садочку до викладача вищих навчальних закладів.

Для обчислення педагогічного стажу працівник укладає договір з яким-небудь навчальним закладом. При цьому інша педагогічна діяльність не враховується при підрахунку. Якщо, наприклад, вчитель займається репетиторством додатково, то це не буде входити в його трудовий стаж.

До педагогічного стажу входять:

кількість відпрацьованих днів у сфері освіти або загальний трудовий стаж

безперервний стаж роботи для вчителів початкових класів

Яка сума "педагогічної" пенсії

Розмір пенсії визначається з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Крім того, якщо педагог виявить бажання, йому додатково врахують заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року.

Чи можливо в цьому випадку вийти на пенсію за вислугою років

Така пенсія можлива незалежно від віку на наявності педагогічного стажу не менше 26 років 6 місяців.

До вислуги років враховується робота у закладах:

загальної середньої освіти на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів та інших

дошкільної освіти на посадах вихователів, музичних керівників, директорів (завідувачів) та інших

позашкільної освіти на посадах художніх керівників, керівників, завідувачів, директорів та їх заступників

Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади, яка дає право на цей вид пенсії.