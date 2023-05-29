Хто із пенсіонерів отримає надбавку до виплат у червні: названі категорії

У першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень.

Про це в ефірі телемарафону заявила директор департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Хто отримає надбавку з 1 червня

Чиновниця повідомила, що надбавки виплачуються згідно з індексацією пенсій, яку почали нараховувати працюючим пенсіонерам з 1 квітня.

Це ті пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або ті, у кого від попереднього перерахунку чи призначення пенсії минуло щонайменше два роки.

Розмір доплати залежатиме від страхового стажу людини та її заробітної плати. Відповідно розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним.

"Все залежить від того, які показники людина мала, працюючи два останні роки на роботі. Крім того, враховується і заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року", - уточнила Охріменко.

Зазначається, що останній етап підвищення пенсій цього року заплановано з 1 липня 2023 року.