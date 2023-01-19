А ви коли-небудь бачили українські піраміди? Ось така збереглась у Сумах (фото)

Мало хто знає, але в Україні також є піраміди. Так, вони не такі древні та величні, як єгипетські, проте оповиті загадковими історіями і таємницями.
Одна із таких пірамідальних споруд збереглася на місцевому кладовищі у Сумах. Одні вчені вважають, що вона збудована понад століття тому, інші ж стверджують, що їй може бути більше 200 років...
Історією сумської піраміди поділився архітектор Ігор Тітаренко у Facebook. Він також створив її 3D модель за методом фотограметрії.
У ХІХ столітті розвиток єгиптознавства та відкриття древніх гробниць спровокувало моду на будівництво родинних пірамід-усипальниць у Європі. Так на території України також стали популярними такі споруди. Часто їх зводили на місцевих цвинтарях, як сімейні склепи.
До наших днів збереглося 5 таких - у Берестечку, Березових Рудках, Житомирі, Комендантівці і Сумах. Вони у досить занедбаному стані, але часто туди возять туристів для екскурсій.
Проте, за словами архітектора Тітаренка, на Сумщині була ще одна пірамідальна споруда і знаходилася вона в селі Славгородок, Краснопільського району. До наших днів дійшли тільки фото та опис цієї усипальниці.
"Дуже багато легенд існує про піраміду на центральному цвинтарі нашого міста Суми. Розповідати про них немає сенсу, бо усі, як би цього не хотілося, так і залишиться легендою", - пише архітектор.
Тітаренко наголошує, що немає точних даних про час і дату будівництва піраміди на міському цвинтарі.
"Ось що розповідає Віктор Токарєв, дослідник старих сумських кладовищ: "На Центральному цвинтарі є усипальниця у вигляді єгипетської піраміди висотою 8 м та стороною квадрата 7 м. Що було на вершині - невідомо (сьогодні вона відсутня), і вже не можна сказати, яким був первозданний вигляд піраміди і що було всередині - там усе розкопано, розбито, пограбовано. Залишилося лише ледь помітне поглиблення, ніша - можливо, для трун, а може, для вінків чи ваз", - ділиться інформацією архітектор.
За припущеннями дослідника, швидше за все, там було поховано двох людей із статної сім’ї, і вони якимось чином були пов'язані з Єгиптом.
"Творці гробниці, мабуть, знали будівельні секрети давніх єгиптян. Наприклад, цегла, як і в єгипетських пірамідах, клалася звичайним способом, потім кут зрізався, після чого на піраміду наносилося покриття, виконане в техніці енкаустики (на основі воску, смол, олій, пігментів), яке надавало пірамідам блиск і протягом століть захищало від атмосферного впливу", - цитує дослідника Токарєва архітектор.
Людина або люди, поховані в піраміді, мабуть, були відлучені від церкви, тому що піраміда знаходилася за межами колишнього цвинтаря.
Робити рівну кладку з такої цегли у той час було дуже важко, треба було вирівнювати ряди розчином. Такого не допускали в 70-ті роки ХІХ століття. Вчений припускає, що піраміда могла бути ще давнішою.
За легендою, під пірамідою були підземні ходи. Проте це спростовує один із місцевих дигерів, який намагався їх знайти, але безуспішно.
"У 1981 році був складений паспорт на піраміду: "Склеп розташовано на околиці м. Суми, на території, що на початку 19 ст. знаходилася за кордоном кладовища. Це дає змогу припустити, що в склепі поховано самовбивцю. Існує припущення про поховання в склепі вбитого на дуелі гусара. Саме поховання розташовано нижче рівня землі в спеціальній камері", - зазначає Тітаренко.
Про існування підземного приміщення свідчить лучковий отвір в цокольній частині всередині склепу та сходи, що ведуть вниз. Хід в підземне приміщення засипано землею.
Надземна частина склепу являє собою чотиригранну піраміду з квадратною основою, викладену з цегли. Вгорі кожної грані розташовано круглі отвори.
"В інтер’єрі збереглися тиньковані ніші - стрільчасті та прямокутні, а також тинькований карниз по периметру склепу, на висоті приблизно трьох метрів від основи піраміди. Вірогідно, в площині ніш були написи або зображення, але вони не збереглися", - пише архітектор.
Тоді піраміду визнали унікальною спорудою меморіальної архітектури, що потребує дослідження. При цьому вказано, що автор проєкту невідомий і датовано піраміду початком XIX століття.
Тітаренко зазначає, що піраміда дуже схожа із малюнком Миколи Алфьорова, датованим 1800 роком.
"Піраміда з малюнку Алфьорова не схожа на жодну відому в наш час піраміду. Зате обрисами і розташуванням вікон вона нагадує сумську піраміду. Окрім портика з колонами. Але Микола Алфьоров свою акварель намалював не з готової піраміди, а "із проєкту Олександра Паліцина", щоб зробити приємність своєму вчителю Олександру Паліцину. І, можливо, замовнику піраміди античний портик з колонами видався зайвим, бо слідів від нього нема ні на піраміді, ні біля неї", - наголошує архітектор.
Також Тітаренко додає, що побудувавши багато церков і піраміду для генерала Корсакова в Славгородку, Олександр Паліцин міг бути автором піраміди на Сумському цвинтарі.
Зараз ця споруда взята на облік як "пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення".
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