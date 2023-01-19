А вы когда-нибудь видели украинские пирамиды? Вот такая сохранилась в Сумах (фото)

Мало кто знает, но в Украине также есть пирамиды. Да, они не так древние и величественные, как египетские, но окутанные загадочными историями и тайнами.
Одно из таких пирамидальных сооружений сохранилось на местном кладбище в Сумах. Одни ученые считают, что оно построено более века назад, другие же утверждают, что ему может быть больше 200 лет...
Историей сумской пирамиды поделился архитектор Игорь Титаренко в Facebook . Он также создал ее 3D модель по методу фотограметрии.
В XIX веке развитие египтоведения и открытие древних гробниц спровоцировало моду на строительство семейных пирамид-усыпальниц в Европе. Так на территории Украины тоже стали популярны такие постройки. Часто их возводили на местных кладбищах как семейные склепы.
До наших дней сохранилось 5 таких - в Берестечке, Березовых Рудках, Житомире, Комендантовке и Сумах. Они в довольно заброшенном состоянии, но часто туда возят туристов для экскурсий.
Однако, по словам архитектора Титаренко, в Сумской области было еще одно пирамидальное сооружение и находилось оно в селе Славгородок, Краснопольского района. До наших дней дошли только фото и описание этой усыпальницы.
"Очень много легенд существует о пирамиде на центральном кладбище нашего города Сумы. Рассказывать о них нет смысла, потому все, как бы этого ни хотелось, так и останутся легендой", - пишет архитектор.
Титаренко отмечает, что нет точных данных о времени и дате строительства пирамиды на городском кладбище.
"Вот что рассказывает Виктор Токарев, исследователь старых сумских кладбищ: "На Центральном кладбище есть усыпальница в виде египетской пирамиды высотой 8 м и стороной квадрата 7 м. Что было на вершине - неизвестно (сегодня она отсутствует), и уже нельзя сказать, каким был первозданный вид пирамиды и что было внутри - там все раскопано, разбито, разграблено. Осталось лишь едва заметное углубление, ниша - возможно, для гробов, а может, для венков или ваз", - делится информацией архитектор.
По предположениям исследователя, скорее всего, там были похоронены два человека из статной семьи, и они каким-то образом были связаны с Египтом.
"Создатели гробницы, видимо, знали строительные секреты древних египтян. Например, кирпич, как и в египетских пирамидах, ложился обычным способом, затем угол срезался, после чего на пирамиду наносилось покрытие, выполненное в технике энкаустики (на основе воска, смол, масел, пигмента), которое придавало пирамидам блеск и на протяжении веков защищало от атмосферного воздействия", - цитирует исследователя Токарева архитектор.
Человек или люди, похороненные в пирамиде, видимо, были отлучены от церкви, потому что пирамида находилась за пределами бывшего кладбища.
Делать ровную кладку из такого кирпича в то время было очень трудно, нужно было выравнивать ряды раствором. Такого не допускали в 70-х годах XIX века. Ученый предполагает, что пирамида могла быть еще древнее.
Согласно легенде, под пирамидой были подземные ходы. Однако это опровергает один из местных диггеров, пытавшийся их найти, но безуспешно.
"В 1981 году был составлен паспорт на пирамиду: "Склеп расположен на окраине г. Сумы, на территории, которая в начале 19 в. находилась за кладбищем. Это позволяет предположить, что в склепе похоронен самоубийца. Существует предположение о погребении в подвале убитого на дуэли гусара. Само захоронение находится ниже уровня земли в специальной камере", - отмечает Титаренко.
О существовании подземного помещения свидетельствует лучковое отверстие в цокольной части внутри склепа и лестница, ведущая вниз. Ход в подземное помещение засыпан землей.
Надземная часть склепа представляет собой четырехгранную пирамиду с квадратным основанием, выложенную из кирпича. Вверху каждой грани расположены круглые отверстия.
"В интерьере сохранились оштукатуренные ниши - стрельчатые и прямоугольные, а также оштукатуренный карниз по периметру склепа, на высоте примерно трех метров от основания пирамиды. Вероятно, в плоскости ниш были надписи или изображения, но они не сохранились", - пишет архитектор.
Тогда пирамида была признана уникальным сооружением мемориальной архитектуры, требующей исследования. При этом указано, что автор проекта неизвестен и датирована пирамида началом XIX века.
Титаренко отмечает, что пирамида очень похожа с рисунком Николая Алферова, датированным 1800 годом.
"Пирамида по рисунку Алферова не похожа ни на одну известную в наше время пирамиду. Зато очертаниями и расположением окон она напоминает сумскую пирамиду. Кроме портика с колоннами. Но Николай Алферов свою акварель нарисовал не из готовой пирамиды, а "из проекта Александра Палицына". И, возможно, заказчику пирамиды античный портик с колоннами показался лишним, потому что следов от него нет ни на пирамиде, ни возле нее", - отмечает архитектор.
Также Титаренко добавляет, что построив многие церкви и пирамиду для генерала Корсакова в Славгородке, Александр Палицын мог быть автором пирамиды на Сумском кладбище.
Сейчас это сооружение взято на учет как "памятник архитектуры и градостроительства местного значения".
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