А вы когда-нибудь видели украинские пирамиды? Вот такая сохранилась в Сумах (фото)

Когда и почему в Украине строили пирамиды

В XIX веке развитие египтоведения и открытие древних гробниц спровоцировало моду на строительство семейных пирамид-усыпальниц в Европе. Так на территории Украины тоже стали популярны такие постройки. Часто их возводили на местных кладбищах как семейные склепы.

До наших дней сохранилось 5 таких - в Берестечке, Березовых Рудках, Житомире, Комендантовке и Сумах. Они в довольно заброшенном состоянии, но часто туда возят туристов для экскурсий.

Однако, по словам архитектора Титаренко, в Сумской области было еще одно пирамидальное сооружение и находилось оно в селе Славгородок, Краснопольского района. До наших дней дошли только фото и описание этой усыпальницы.

Что известно о таинственной пирамиде в Сумах

"Очень много легенд существует о пирамиде на центральном кладбище нашего города Сумы. Рассказывать о них нет смысла, потому все, как бы этого ни хотелось, так и останутся легендой", - пишет архитектор.

Титаренко отмечает, что нет точных данных о времени и дате строительства пирамиды на городском кладбище.

3D модель пирамиды в Сумах (фото: facebook/ Игорь Титаренко)

"Вот что рассказывает Виктор Токарев, исследователь старых сумских кладбищ: "На Центральном кладбище есть усыпальница в виде египетской пирамиды высотой 8 м и стороной квадрата 7 м. Что было на вершине - неизвестно (сегодня она отсутствует), и уже нельзя сказать, каким был первозданный вид пирамиды и что было внутри - там все раскопано, разбито, разграблено. Осталось лишь едва заметное углубление, ниша - возможно, для гробов, а может, для венков или ваз", - делится информацией архитектор.

По предположениям исследователя, скорее всего, там были похоронены два человека из статной семьи, и они каким-то образом были связаны с Египтом.

"Создатели гробницы, видимо, знали строительные секреты древних египтян. Например, кирпич, как и в египетских пирамидах, ложился обычным способом, затем угол срезался, после чего на пирамиду наносилось покрытие, выполненное в технике энкаустики (на основе воска, смол, масел, пигмента), которое придавало пирамидам блеск и на протяжении веков защищало от атмосферного воздействия", - цитирует исследователя Токарева архитектор.

Человек или люди, похороненные в пирамиде, видимо, были отлучены от церкви, потому что пирамида находилась за пределами бывшего кладбища.

Такой вид пирамида выглядит сейчас (фото: facebook/ Игорь Титаренко)

Делать ровную кладку из такого кирпича в то время было очень трудно, нужно было выравнивать ряды раствором. Такого не допускали в 70-х годах XIX века. Ученый предполагает, что пирамида могла быть еще древнее.

Как выглядела пирамида-гробница в прошлом

Согласно легенде, под пирамидой были подземные ходы. Однако это опровергает один из местных диггеров, пытавшийся их найти, но безуспешно.

"В 1981 году был составлен паспорт на пирамиду: "Склеп расположен на окраине г. Сумы, на территории, которая в начале 19 в. находилась за кладбищем. Это позволяет предположить, что в склепе похоронен самоубийца. Существует предположение о погребении в подвале убитого на дуэли гусара. Само захоронение находится ниже уровня земли в специальной камере", - отмечает Титаренко.

О существовании подземного помещения свидетельствует лучковое отверстие в цокольной части внутри склепа и лестница, ведущая вниз. Ход в подземное помещение засыпан землей.

Надземная часть склепа представляет собой четырехгранную пирамиду с квадратным основанием, выложенную из кирпича. Вверху каждой грани расположены круглые отверстия.

"В интерьере сохранились оштукатуренные ниши - стрельчатые и прямоугольные, а также оштукатуренный карниз по периметру склепа, на высоте примерно трех метров от основания пирамиды. Вероятно, в плоскости ниш были надписи или изображения, но они не сохранились", - пишет архитектор.

Так выглядела сумская пирамида когда-то (фото: facebook/ Игорь Титаренко)

Тогда пирамида была признана уникальным сооружением мемориальной архитектуры, требующей исследования. При этом указано, что автор проекта неизвестен и датирована пирамида началом XIX века.

Титаренко отмечает, что пирамида очень похожа с рисунком Николая Алферова, датированным 1800 годом.

"Пирамида по рисунку Алферова не похожа ни на одну известную в наше время пирамиду. Зато очертаниями и расположением окон она напоминает сумскую пирамиду. Кроме портика с колоннами. Но Николай Алферов свою акварель нарисовал не из готовой пирамиды, а "из проекта Александра Палицына". И, возможно, заказчику пирамиды античный портик с колоннами показался лишним, потому что следов от него нет ни на пирамиде, ни возле нее", - отмечает архитектор.

Также Титаренко добавляет, что построив многие церкви и пирамиду для генерала Корсакова в Славгородке, Александр Палицын мог быть автором пирамиды на Сумском кладбище.

Сейчас это сооружение взято на учет как "памятник архитектуры и градостроительства местного значения".