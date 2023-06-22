Ви про них і не знали: 5 прихованих функцій вашого смартфона

Режим читання

Якщо після тривалого читання з екрана втомлюються очі, існує спеціальний режим читання. Він зробить дисплей менш яскравим та таким чином знизить навантаження на очі.

Знайти режим читання можна в меню "Параметри", вибравши "Спеціальні можливості". Крім того, окремі застосунки для читання текстів також мають таку функцію.

Управління жестами

Зараз переважна більшість смартфонів може керуватися без контакту з екраном, а за допомогою жестів.

Так ви кількома помахами руки можете вмикати музику, дзвонити тощо. Проте функція працюватиме тільки якщо у вашому телефоні вона передбачена.