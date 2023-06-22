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Вы о них и не знали: 5 скрытых функций вашего смартфона

Какие скрытые функции есть в телефоне (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Современные телефоны оснащены многими полезными функциями, поэтому часто могут являться временной заменой других гаджетов. Многие возможности смартфонов не пользуются большим спросом, поэтому остаются "в тени".

Какие скрытые функции есть у вашего смартфона - читайте ниже в материале Styler.

Режим чтения

Если после длительного чтения с экрана устают глаза, существует специальный режим чтения. Он сделает дисплей менее ярким и таким образом снизит нагрузку на глаза.

Найти режим чтения можно в меню "Параметры", выбрав "Специальные возможности". Кроме того, некоторые приложения для чтения текстов также имеют такую функцию.

Управление жестами

Сейчас подавляющее большинство смартфонов могут управляться без контакта с экраном, а с помощью жестов.

Так вы несколькими взмахами руки можете включать музыку, звонить и т.д. Однако функция будет работать только если в телефоне она предусмотрена.

Раньше мы рассказывали, как пользоваться телефоном в жару, чтобы он не сгорел.

Читайте также, пять главных причин, почему телефон начинает "тупить".

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