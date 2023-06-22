Вы о них и не знали: 5 скрытых функций вашего смартфона

Режим чтения

Если после длительного чтения с экрана устают глаза, существует специальный режим чтения. Он сделает дисплей менее ярким и таким образом снизит нагрузку на глаза.

Найти режим чтения можно в меню "Параметры", выбрав "Специальные возможности". Кроме того, некоторые приложения для чтения текстов также имеют такую функцию.

Управление жестами

Сейчас подавляющее большинство смартфонов могут управляться без контакта с экраном, а с помощью жестов.

Так вы несколькими взмахами руки можете включать музыку, звонить и т.д. Однако функция будет работать только если в телефоне она предусмотрена.