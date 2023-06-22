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Ви про них і не знали: 5 прихованих функцій вашого смартфона

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Україна, Четвер 22 червня 2023 07:54
Ви про них і не знали: 5 прихованих функцій вашого смартфона Які приховані функції є в телефоні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сучасні телефони оснащені багатьма корисними функціями, тому часто можуть бути тимчасовою заміною інших гаджетів. Багато можливостей смартфонів не мають великий попит, тому залишаються "в тіні".

Які приховані функції має ваш смартфон - читайте нижче в матеріалі Styler.

Режим читання

Якщо після тривалого читання з екрана втомлюються очі, існує спеціальний режим читання. Він зробить дисплей менш яскравим та таким чином знизить навантаження на очі.

Знайти режим читання можна в меню "Параметри", вибравши "Спеціальні можливості". Крім того, окремі застосунки для читання текстів також мають таку функцію.

Управління жестами

Зараз переважна більшість смартфонів може керуватися без контакту з екраном, а за допомогою жестів.

Так ви кількома помахами руки можете вмикати музику, дзвонити тощо. Проте функція працюватиме тільки якщо у вашому телефоні вона передбачена.

Раніше ми розповідали, як користуватися телефоном у спеку, щоб він не згорів.

Читайте також, п'ять головних причин, чому телефон починає "тупити".

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