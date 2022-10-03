UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ви дуже здивуєтеся! Стало відомо, чому коти так люблять ховатися у квартирі

Фото: Чому коти люблять ховатиcя вдома (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Коти – це улюбленці багатьох українців. Чому ці тварини так люблять ховатися у квартирі, щоб ви виявляли їх у затишних місцях?

На це запитання відповіли у виданні Sante Plus.

Чому коти ховаються у будинку?

Через свій складний характер кішки можуть бути як хижаками, так і здобиччю. Ось чому ці котячі так звикли ховатися. Вся справа в інстинкті. Кішки намагаються не ставати жертвами більших хижаків.

За словами президента Міжнародної асоціації котів (TICA) Вікі Джо Харрісон, існують причини, через які коти люблять ховатися.

У них є життєва потреба почуватися в безпеці та захищати себе від потенційно небезпечної та стресової ситуації. Вони швидше втечуть і сховаються, ніж будуть битися. Саме так кішки думають відбити будь-яку потенційну небезпеку, яка може виникнути під час сну.

Якщо ваш кіт раптом сховався, то він злякався і хоче заспокоїтися.

Щоб забезпечити своє виживання, кішка вміє ідеально пристосовуватись до багатьох умов.

Крім того, кішки, які ховаються у шафах для одягу, справді хочуть зняти стрес. Ці місця зазвичай теплі та темні.

Кішка може просто шукати притулок, щоб спокійно відпочити, особливо якщо вона поділяє будинок з іншими домашніми тваринами чи маленькими дітьми, пояснює експерт.

Чому коти ховаються у шафах під час хвороби?

Іноді кішки ховаються у шафах чи інших темних місцях, коли вони хворі. Якщо ваш вихованець схильний ховатися протягом тривалого часу, рекомендується відвести його до ветеринара, щоб переконатися, що з ним все гаразд.

Якщо ваша кішка втратила апетит або не з'являється довгий час, дуже рекомендується консультація з ветеринаром.

Якщо кішка в шафі починає нявкати, значить, вона погано почувається.

Як ми раніше писали, стало відомо, чи не шкідливо спати з котом.

Читайте РБК-Україна в Google News
котытварини