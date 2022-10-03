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Вы очень удивитесь! Стало известно, почему коты так любят прятаться в квартире

Фото: Почему коты любят прятаться в доме (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Коты - это любимцы многих украинцев. Почему эти животные так любят прятаться в квартире, чтобы вы обнаруживали их в укромных местах?

На этот вопрос дали ответ в издании Sante Plus.

Почему коты прячутся в доме?

Из-за своего сложного характера кошки могут быть как хищниками, так и добычей. Вот почему эти кошачьи так привыкли прятаться. Все дело в инстинкте. Кошки стараются не становиться жертвами более крупных хищников.

По словам президента Международной ассоциации кошек (TICA) Вики Джо Харриссон, существуют причины, по которым кошки любят прятаться.

У них есть жизненная потребность чувствовать себя в безопасности и защищать себя от потенциально опасной и стрессовой ситуации. Они скорее убегут и спрячутся, чем будут драться. Именно так кошки думают отразить любую потенциальную опасность, которая может возникнуть во время сна.

Если ваш кот вдруг спрятался, значит, он испугался и хочет успокоиться.

Чтобы обеспечить свое выживание, кошка умеет идеально приспосабливаться ко многим условиям.

Кроме того, кошки, которые прячутся в шкафах для одежды, действительно хотят снять стресс. Эти места обычно теплые и темные.

Кошка может просто искать убежище, чтобы спокойно отдохнуть, особенно если она делит дом с другими домашними животными или маленькими детьми, поясняет эксперт.

Почему коты прячутся в шкафах во время болезни?

Иногда кошки прячутся в шкафах или других темных местах, когда они больны. Если ваш питомец склонен прятаться в течение длительного периода времени, рекомендуется отвести его к ветеринару, чтобы убедиться, что с ним все хорошо.

Если ваша кошка потеряла аппетит или не показывается долгое время, настоятельно рекомендуется консультация с ветеринаром.

Если кошка в шкафу начинает мяукать, значит, она плохо себя чувствует.

Как мы ранее писали, стало известно, не вредно ли спать с котом.

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