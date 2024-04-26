Вы будете удивлены. Сколько длились самые короткие войны в истории

Одна из самых коротких зарегистрированных войн в истории человечества длилась от 38 до 45 минут. Состоялась она в 1896 году между Соединенным Королевством и Занзибаром.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Greek Reporter.

Детали британо-занзибарской войны

Причиной войны стал спор о правопреемстве в рамках султаната Занзибар. Британцы имели интересы в регионе и поддержали одного из претендентов, в то время как другой претендент, более благосклонно относившийся к британским интересам, объявил себя султаном без британского одобрения.

В ответ британцы обратились к новому султану с требованием отставки.

Когда срок ультиматума истек, британский флот обстрелял дворец султана и другие оборонительные позиции. Войска султана понесли потери примерно 500 человек, при этом только один британский моряк получил ранения.

Султан получил убежище в немецком консульстве перед тем, как бежать в немецкую Восточную Африку (современная Танзания). Британцы быстро поставили любимого султана во главе марионеточного правительства. Война ознаменовала конец Занзибарского султаната как суверенного государства и начало периода сильного британского влияния. Весь конфликт продолжался от 38 до 45 минут.

Но это не единственная кратковременная война, у истории есть и другие примеры, хотя более длительные.

Шестидневная война (1967)

Шестидневная война - конфликт между Израилем и несколькими арабскими государствами, включая Египет, Иорданию и Сирию. Война началась 5 июня 1967 года и завершилась 10 июня 1967 года. Она продолжалась всего шесть дней, но имела значительные последствия для Ближнего Востока, поскольку Израиль получил контроль над Синайским полуостровом, Западным берегом и Голанскими высотами.

Китайско-индийская война (1962)

Китайско-индийская война была кратким пограничным конфликтом между Индией и Китаем, произошедшем в 1962 году. Он длился около месяца, с 20 октября по 21 ноября 1962 года, и завершился прекращением огня. Конфликт возник вокруг территориального спора в регионе Гималаев.

Фолклендские острова (1982)

Фолклендская война велась между Аргентиной и Соединенным Королевством за спорные Фолклендские острова, Южную Георгию и Южные Сандвичевые острова. Война началась 2 апреля 1982 г. и закончилась 14 июня 1982 г. и продолжалась примерно 74 дня.

Война в Персидском заливе (1991)

Война в Персидском заливе, также известная как Первая война в Персидском заливе, была конфликтом между коалицией во главе с Соединенными Штатами и Ираком. Фаза боевых действий, известная как операция "Буря в пустыне", началась 17 января 1991 г. и закончилась 28 февраля 1991 г. и длилась около шести недель.