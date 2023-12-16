Ви будете здивовані! Експерт пояснив, які овочі шкідливіші - тепличні чи консервовані

Взимку багато хто віддає перевагу консервації, бо свіжі овочі дорогі та ще й з великою ймовірністю містять багато хімії, що однозначно не додає здоров'я. Втім, який варіант овочів шкідливіший?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram.
"Колись консервація була доречною, бо треба було надовго зберегти продукти. Але ж зараз ХХІ століття і всі овочі можна купити в супермаркеті, або ж заморозити їх", - каже тренер.
Він детально розбирає класичний рецепт маринованих огірків, аби на прикладі показати, що стається із продуктом після консервації. За його словами, на 1 л води для маринаду йде 8 ч.л. цукру, 4 ч.л. солі та 5 ст. л. 9% оцту.
"Тобто були звичайні низькокалорійні огірки, а що вийшло в результаті? 10 ч.л. цукру - це добова норма дорослої людини. А про шкоду надмірного споживання цукру всі знають. Далі - 4 ч.л. солі - це 28 г, а денна норма - становить 6 г. Звичайно, що весь маринад людина не питиме, але дехто таки любить ним посмакувати", - говорить Попко.
Він додає, що оцет також може мати негативні ефекти на здоров'я. А ще при стерилізації овочі проходять термічну обробку, відповідно, вітаміни у них втрачаються, особливо вітамін С.
"Натомість мінерали зберігаються, але не забувайте, що до банки ми пхали овоч, а після консервації отримали на додачу ще купу солі і цукру", - каже експерт.
Він додає, що той варіант консервації, де овочі заливають великою кількістю олії, також не є корисним, бо продукт вбирає додаткові калорії.
"На фоні маринованих овочів, тепличні виглядають не такими вже й хімічними, я вже мовчу про фрукти та ягоди, які можна просто заморозити. Або ж засолити чи заквасити капусту та огірки, не варто плутати квашення із маринуванням", - говорить Попко.
При цьому він зазначає, що звичайно консервацію можна їсти взимку, але краще віддавати перевагу замороженим овочам та фруктам, або ж купувати їх свіжими.
"Краще тепличні овочі, ніж мариновані. Це стосується тих, яких не можна заморозити. І альтернатива маринованим овочам - це соління, це однозначно корисно і не дорого", - додає експерт.
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