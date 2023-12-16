Вы будете удивлены! Эксперт объяснил, какие овощи более вредны - тепличные или консервированные

Зимой многие предпочитают консервацию, потому что свежие овощи дорогие да еще и с большой вероятностью содержат много химии, что однозначно не добавляет здоровья. Но какой вариант овощей вреднее?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram.
"Когда-то консервация была уместной, потому что надо было надолго сохранить продукты. Но ведь сейчас ХХІ век и все овощи можно купить в супермаркете, или же заморозить их", - говорит тренер.
Он подробно разбирает классический рецепт маринованных огурцов, чтобы показать, что происходит с продуктом после консервации. По его словам, на 1 л воды для маринада идет 8 ч.л. сахара, 4 ч.л. соли и 5 ст. л. 9% уксуса.
"То есть были обычные низкокалорийные огурцы, а что получилось в результате? 10 ч.л. сахара - это суточная норма взрослого человека. А о вреде чрезмерного потребления сахара все знают. Дальше - 4 ч.л. соли - это 28 г, а дневная норма - составляет 6 г. Конечно, весь маринад человек не будет пить, но некоторые же любят им полакомится", - говорит Попко.
Он добавляет, что уксус может иметь негативные эффекты на здоровье. А еще при стерилизации овощи проходят термическую обработку, соответственно витамины в них теряются, особенно витамин С.
"Минералы сохраняются, но не забывайте, что в банки мы клали овощ, а после консервации получили вдобавок еще кучу соли и сахара", - говорит эксперт.
Он добавляет, что тот вариант консервации, где овощи заливают большим количеством растительного масла, также не полезен, потому что продукт впитывает дополнительные калории.
"На фоне маринованных овощей, тепличные выглядят не такими уж химическими, я уже молчу о фруктах и ягодах, которые можно просто заморозить. Или засолить либо заквасить капусту или огурцы, не стоит путать квашение с маринованием", - говорит Попко.
При этом он отмечает, что конечно консервации можно есть зимой, но лучше отдавать предпочтение замороженным овощам и фруктам, или же покупать их свежими.
"Лучше тепличные овощи, чем маринованные. Это касается тех, которых нельзя заморозить. И альтернатива маринованным овощам - это соление, это однозначно полезно и не дорого", - добавляет эксперт.
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