RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы будете удивлены! Эксперт объяснил, какие овощи более вредны - тепличные или консервированные

Стоит ли консервацией заменять тепличные овощи зимой (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Зимой многие предпочитают консервацию, потому что свежие овощи дорогие да еще и с большой вероятностью содержат много химии, что однозначно не добавляет здоровья. Но какой вариант овощей вреднее?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram.

Полезна ли консервация

"Когда-то консервация была уместной, потому что надо было надолго сохранить продукты. Но ведь сейчас ХХІ век и все овощи можно купить в супермаркете, или же заморозить их", - говорит тренер.

Он подробно разбирает классический рецепт маринованных огурцов, чтобы показать, что происходит с продуктом после консервации. По его словам, на 1 л воды для маринада идет 8 ч.л. сахара, 4 ч.л. соли и 5 ст. л. 9% уксуса.

"То есть были обычные низкокалорийные огурцы, а что получилось в результате? 10 ч.л. сахара - это суточная норма взрослого человека. А о вреде чрезмерного потребления сахара все знают. Дальше - 4 ч.л. соли - это 28 г, а дневная норма - составляет 6 г. Конечно, весь маринад человек не будет пить, но некоторые же любят им полакомится", - говорит Попко.

Он добавляет, что уксус может иметь негативные эффекты на здоровье. А еще при стерилизации овощи проходят термическую обработку, соответственно витамины в них теряются, особенно витамин С.

"Минералы сохраняются, но не забывайте, что в банки мы клали овощ, а после консервации получили вдобавок еще кучу соли и сахара", - говорит эксперт.

Он добавляет, что тот вариант консервации, где овощи заливают большим количеством растительного масла, также не полезен, потому что продукт впитывает дополнительные калории.

Что вреднее - маринованные или парниковые овощи

"На фоне маринованных овощей, тепличные выглядят не такими уж химическими, я уже молчу о фруктах и ягодах, которые можно просто заморозить. Или засолить либо заквасить капусту или огурцы, не стоит путать квашение с маринованием", - говорит Попко.

При этом он отмечает, что конечно консервации можно есть зимой, но лучше отдавать предпочтение замороженным овощам и фруктам, или же покупать их свежими.

"Лучше тепличные овощи, чем маринованные. Это касается тех, которых нельзя заморозить. И альтернатива маринованным овощам - это соление, это однозначно полезно и не дорого", - добавляет эксперт.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровяПолезные свойства продуктовконсервация