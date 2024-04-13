Дивіться, як виглядає найменша тварина у світі (фото)

Як виглядають найменші тварини на світі

Завжди залишається ймовірність, що вчені ще відкриють раніше невідомі види, але важко уявити, що ці тварини будуть меншими за міксозоїдів - це група мікроскопічних безхребетних, споріднених медузам.

Професор Музею природної історії в Лондоні Бет Окамура вважає, що міксозоїди є найменшими тваринами на Землі, оскільки багато видів міксозойців у дорослому віці є лише однією клітиною.

"У кожного з нас на певному етапі життєвого циклу є стадії, коли ми зовсім крихітні. Але коли ми досягаємо зрілості, ми стаємо складними багатоклітинними тваринами. Це не стосується Myxozoa. Коли вони дозрівають, вони все одно залишаються одноклітинними", - каже Окамура.

У дорослому віці міксозоїди можуть досягати 0,02 міліметра. За даними Гавайського університету, це приблизно в 100 разів менше, ніж піщинка.

Ось так виглядає Myxozoa (фото: Live Science)

Підтип Myxozoa виробив просту форму, яка відповідає його паразитичному життєвому циклу. Більшість видів міксозоїдів виробляють інфекційні водні спори. Клітини з цих спор проникають і розвиваються всередині як хребетних господарів, таких як риби, так і безхребетних господарів, таких як кільчасті черви, пояснив Окамура.

Наприклад, деякі міксозоїди - певні цератоміксиди - інфікують жовчні міхури амазонських риб і "виростають" у червоподібних істот, схожих на багатоклітинних нематод, але з одноклітинними тілами.

Хоча деякі міксозоїди викликають захворювання у своїх господарів, багато з них нешкідливі.

Хто є найменшим представником в інших еволюційних групах

Згідно з дослідженням 2012 року, опублікованому в журналі Mammal Review, титул найменшого представника серед ссавців поділяють етруська землерийка (Suncus etruscus) і серед комах - джмелі (Craseonycteris thonglongyai).

Джмелі сягають розмірів 2,9-3,3 см, а землерийки можуть виростати 5 см у довжину. Однак джмелі мають розмах крил приблизно 15 см, тому під час польоту вони значно ширші за землерийок.

Етруська землерийка (фото: Antonio Petrone/Shutterstock.com)

Найменші хребетні з усіх - це мініатюрні жаби, деякі з яких менші за 2,5 см в довжину. У лютому 2024 року дослідження, опубліковане в журналі Zoologica Scripta професор зоології Державного університету Санта-Крус у Бразилії Мірко Соле назвав жабу під назвою Brachycephalus pulex найменшою з відомих хребетних.

Зрілі самки B. pulex мають середню довжину лише 8,15 мм, тоді як самці - 7,1 мм. Вони спокійно можуть поміститися на людському ногті.

Ось так виглядає найменша хребетна тварина (фото: Renato Gaiga)

Цей крихітний вид зустрічається лише на двох горах у східному бразильському штаті Баїя. B. pulex живе в опалому листі біля річок і харчується переважно кліщами.

B. pulex є найменшою хребетною твариною, яку знайшли дослідники, вчені наголошують, що людство ще далеке до того, щоб знати все, що живе на планеті.