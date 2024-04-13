Смотрите, как выглядит самое маленькое животное в мире (фото)

Как выглядят самые маленькие животные на свете

Всегда остается вероятность, что ученые еще откроют ранее неизвестные виды, но трудно представить, что эти животные будут меньше микзозоидов - это группа микроскопических беспозвоночных, родственных медузам.

Профессор Музея естественной истории в Лондоне Бет Окамура считает, что миксозоиды являются самыми маленькими животными на Земле, поскольку многие виды миксозойцев во взрослом возрасте являются лишь одной клеткой.

"У каждого из нас на определенном этапе жизненного цикла есть стадии, когда мы совсем крохотные. Но когда мы достигаем зрелости, мы становимся сложными многоклеточными животными. Это не касается Myxozoa. Когда они созревают, они все равно остаются одноклеточными", - говорит Окамура.

Во взрослом возрасте микзозоиды могут достигать 0,02 миллиметра. По данным Гавайского университета, это примерно в 100 раз меньше песчинки.

Вот так выглядит Myxozoa (фото: Live Science)

Подтип Myxozoa выработал простую форму, соответствующую его паразитическому жизненному циклу. Большинство видов миксозоидов производят инфекционные водные споры. Клетки из этих спор проникают и развиваются внутри как позвоночных хозяев, таких как рыбы, так и беспозвоночных хозяев, таких как кольчатые черви, объяснил Окамура.

Например, некоторые миксозоиды - определенные цератомиксиды - инфицируют желчные пузыри амазонских рыб и "вырастают" у червеобразных существ, похожих на многоклеточные нематоды, но с одноклеточными телами.

Хотя некоторые миксозоиды вызывают заболевание у своих хозяев, многие из них безвредны.

Кто является самым маленьким представителем в других эволюционных группах

Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в журнале Mammal Review, титул наименьшего представителя среди млекопитающих разделяют этрусская землеройка (Suncus etruscus) и среди насекомых - шмели (Craseonycteris thonglongyai).

Шмели достигают размеров 2,9-3,3 см, а землеройки могут вырастать до 5 см в длину. Однако шмели имеют размах крыльев примерно 15 см, поэтому во время полета они значительно шире землероек.

Этрусская землеройка (фото: Antonio Petrone/Shutterstock.com)

Самые маленькие позвоночные из всех - это миниатюрные лягушки, некоторые из которых менее 2,5 см в длину. В феврале 2024 года исследование, опубликованное в журнале Zoologica Scripta профессор зоологии Государственного университета Санта-Крус в Бразилии Мирко Соле назвал лягушку под названием Brachycephalus pulex наименьшей из известных позвоночных.

Зрелые самки B. pulex имеют среднюю длину всего 8,15 мм, тогда как самцы - 7,1 мм. Они спокойно могут поместиться на человеческий ноготь.

Вот так выглядит самое маленькое позвоночное животное (фото: Renato Gaiga)

Этот крошечный вид встречается всего на двух горах в восточном бразильском штате Баия. B. pulex живет в опавших листьях возле рек и питается преимущественно клещами.

B. pulex является самым маленьким позвоночным животным, которое нашли исследователи, ученые отмечают, что человечество еще далеко до того, чтобы знать все, что живет на планете.