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Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Четвер 04 квітня 2024 18:15
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Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців Самиці й самці динозаврів стали об'єктами досліджень (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Чи відрізнялись самиці динозаврів від самців - цікаве питання, на яке намагались дати відповідь різні дослідники.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що дізнались вчені з приводу цього питання під час своїх досліджень.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Science Daily, The Conversation, Wikipedia.

Про які відмінності йдеться

Різницю між самицями й самцями одного виду науковці називають статевим диморфізмом. Залежно від виду він може проявлятися по-різному:

  • у розмірах тварин
  • забарвленням шерсті, шкіри або ж пір'я
  • наявністю чи відсутністю "елементів" тіла (роги, гребні, хвости) тощо

Водночас іноді диморфізм може бути майже непомітним.

Виходячи з того, що нащадки динозаврів - сучасні птахи й рептилії - мають відмінності між статями, вчені спробували відповісти й на запитання щодо прадавніх істот.

Які складнощі виникали на шляху науковців

Коли науковці почали шукати докази статевих відмінностей у динозаврів, вони зіткнулися із суттєвою проблемою - від цих істот до нас дійшли самі кістки. Однак визначити стать лише за скелетом прадавньої тварини - практично неможливо.

Це передусім було пов'язано з тим, що:

  • кістки динозаврів знаходять найчастіше лише фрагментарно
  • рештки цих істот часто суттєво понівечені часом
  • кістки тварин одного виду можуть сильно відрізнятися через вік, спосіб життя, генетику, регіон проживання, якість харчування та інші "нюанси"

Що врешті-решт виявили дослідники

Після того, як вчені знайшли гніздо птахотазового динозавра майазавра з яйцями та ймовірною мамою біля них, їм вдалося порівняти її рештки з іншими знайденими представниками цього виду, які жили в одному регіоні й померли у приблизно один і той самий період.

Це було неймовірно, адже використавши весь набір наявних даних, палеонтологи виявили, що самиці й самці майазаврів мали розбіжності у вазі.

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Скелет і "реконструкція" майазавра (фото: en.wikipedia.org)

Такі ж відмінності були помічені у стегозаврів різної статі.

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Скелет і "реконструкція" стегозавра (фото: en.wikipedia.org)

Водночас у тиранозаврів цих відмінностей науковці не помітили.

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Скелет тиранозавра (фото: en.wikipedia.org)

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Класична "реконструкція" тиранозавра (фото: Smithsonian Institution)

Так само не відрізнялися ззовні й невеликі цератопси - пситтакозаври.

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Скелет і "реконструкція" пситтакозавра (фото: en.wikipedia.org)

Водночас палеонтологи не виключають, що статевий диморфізм у динозаврів міг полягати не лише у розмірах, але й у забарвленні, а також наявності чи відсутності гребенів чи рогів.

На жаль, нині такі деталі визначити практично неможливо. Отже, це - лише теорія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Землі більше немає таких величезних тварин, як динозаври.

Читайте також, як астероїд вбив динозаврів і чи може така доля спіткати людей.

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