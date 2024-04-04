Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Чи відрізнялись самиці динозаврів від самців - цікаве питання, на яке намагались дати відповідь різні дослідники.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Science Daily, The Conversation, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що дізнались вчені з приводу цього питання під час своїх досліджень.

Про які відмінності йдеться

Різницю між самицями й самцями одного виду науковці називають статевим диморфізмом. Залежно від виду він може проявлятися по-різному:

у розмірах тварин

забарвленням шерсті, шкіри або ж пір'я

наявністю чи відсутністю "елементів" тіла (роги, гребні, хвости) тощо

Водночас іноді диморфізм може бути майже непомітним.

Виходячи з того, що нащадки динозаврів - сучасні птахи й рептилії - мають відмінності між статями, вчені спробували відповісти й на запитання щодо прадавніх істот.

Які складнощі виникали на шляху науковців

Коли науковці почали шукати докази статевих відмінностей у динозаврів, вони зіткнулися із суттєвою проблемою - від цих істот до нас дійшли самі кістки. Однак визначити стать лише за скелетом прадавньої тварини - практично неможливо.

Це передусім було пов'язано з тим, що:

кістки динозаврів знаходять найчастіше лише фрагментарно

рештки цих істот часто суттєво понівечені часом

кістки тварин одного виду можуть сильно відрізнятися через вік, спосіб життя, генетику, регіон проживання, якість харчування та інші "нюанси"

Що врешті-решт виявили дослідники

Після того, як вчені знайшли гніздо птахотазового динозавра майазавра з яйцями та ймовірною мамою біля них, їм вдалося порівняти її рештки з іншими знайденими представниками цього виду, які жили в одному регіоні й померли у приблизно один і той самий період.

Це було неймовірно, адже використавши весь набір наявних даних, палеонтологи виявили, що самиці й самці майазаврів мали розбіжності у вазі.

Скелет і "реконструкція" майазавра (фото: en.wikipedia.org)

Такі ж відмінності були помічені у стегозаврів різної статі.

Скелет і "реконструкція" стегозавра (фото: en.wikipedia.org)

Водночас у тиранозаврів цих відмінностей науковці не помітили.

Скелет тиранозавра (фото: en.wikipedia.org)

Класична "реконструкція" тиранозавра (фото: Smithsonian Institution)

Так само не відрізнялися ззовні й невеликі цератопси - пситтакозаври.

Скелет і "реконструкція" пситтакозавра (фото: en.wikipedia.org)

Водночас палеонтологи не виключають, що статевий диморфізм у динозаврів міг полягати не лише у розмірах, але й у забарвленні, а також наявності чи відсутності гребенів чи рогів.

На жаль, нині такі деталі визначити практично неможливо. Отже, це - лише теорія.