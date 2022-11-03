Везли 1300 кілометрів до сина: українські медики здійснили мрію важкохворої жінки

На інформаційну лінію контакт-центру звернувся українець Олександр, який нині мешкає у Словаччині. Чоловіка цікавило, чи можливо транспортувати важкохвору його дружину із міста Жаліна до української Одеси, звідки вони родом.

Зазначається, що за місяць до того у його дружини, 50-річної Тетяни, виявили рак легень четвертої стадії. До лікарів жінка звернулася через кашель.

Хвороба швидко прогресувала та забирала останні сили жінки. Тому вона порадилась із чоловіком та захотіла повернутись додому, до України, щоб востаннє побачити й обійняти сина. Також вона ще хотіла почути шум одеського моря.

"Для нас таке завдання також стало викликом. Пацієнтка - у критичному стані та киснезалежна, а дорога далека. Та ретельна підготовка до цього перевезення - і хвора вже у Львові. Далі - емоційна зустріч з рідними в Одесі", - розповіли медики.

Лікарі, які транспортували важкохвору жінку до Одеси (facebook.com/1tmolviv)

Фахівці облаштували реанімобіль необхідним обладнанням для транспортування вкрай важких хворих. До того ж завдяки кваліфікованим реаніматологам це транспортування ще й безпечне. Загалом вони подолали 1300 кілометрів.

Медики зазначили, що пацієнти, які потребують транспортування реанімобілем, можуть звертатися до Першого медичного об'єднання Львова за номером 0800 33 30 03.