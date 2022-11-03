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Везли 1300 километров к сыну: украинские медики осуществили мечту тяжелобольной женщины

Медика Львова осуществили мечту женщины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки. Они проделали путь в 1300 километров до города Одессы. Женщина хотела успеть увидеть и обнять сына, а еще услышать шум моря.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

На информационную линию контакт-центра обратился украинец Александр, проживающий в настоящее время в Словакии. Мужчину интересовало, возможно ли транспортировать тяжелобольную его жену из города Жалина в украинскую Одессу, откуда они родом.

Отмечается, что месяц назад у его жены, 50-летней Татьяны, обнаружили рак легких четвертой стадии. К врачам женщина обратилась из-за кашля.

Болезнь быстро прогрессировала и отнимала последние силы женщины. Поэтому она посоветовалась с мужем и захотела вернуться домой в Украину, чтобы последний раз увидеть и обнять сына. Также она хотела услышать шум одесского моря.

"Для нас такая задача также стала вызовом. Пациентка - в критическом состоянии и кислозависимая, а дорога далекая. Но тщательная подготовка к этой перевозке - и больная уже во Львове. Далее - эмоциональная встреча с родными в Одессе", - рассказали медики.

Врачи, транспортировавшие тяжелобольную женщину в Одессу (facebook.com/1tmolviv)

Специалисты обустроили реанимобиль необходимым оборудованием для транспортировки крайне тяжелых больных. К тому же благодаря квалифицированным реаниматологам эта транспортировка еще и безопасна. В общей сложности они преодолели 1300 километров.

Медики отметили, что пациенты, нуждающиеся в транспортировке реанимобилем, могут обращаться в Первое медицинское объединение Львова за номером 0800 33 30 03.

Ранее мы сообщали, что во Львове медики спасли братьев, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмы.

Также врачи спасли недоношенному мальчику зрение. Тогда специалисты принимали решение экстренно.

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