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Во Львове медики спасают братьев, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмы

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Львов, Суббота 20 августа 2022 17:10
Во Львове медики спасают братьев, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмы Во Львове медики спасают жизнь двум братьям (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове медики почти два месяца спасают 8-летнего Якова и 14-летнего Владимира из Одесской области, которые в результате обстрела оккупантов потеряли дом, маму и отчима.

Об этом пишет ТСН.

Так, 1 июля в дом ребят в селе Сергеевке прилетела российская ракета. В результате мама и отчим сразу погибли, а дети получили тяжелые травмы.

По словам двоюродной сестры Евгении, спасатели достали ребят из-под завалов.

"Было два прилета, один пошел на туристическую базу отдыха, а вторым ударом попали в жилой дом. Там я выросла. У 14-летнего Володи была черепно-мозговая травма и перелом руки. Она до сих пор малоподвижна. На лице следы от обломков", - рассказала девушка.

Во Львове медики спасают братьев, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмыСестра мальчиков Евгения Сандраст (скрин с видео)

Однако, более серьезные ранения получил 8-летний Яков.

"Разрезало куском чего-то артерию на шее и когда ее пережали, чтобы остановить кровотечение, то отмерла правая часть мозга. За это был глубокий инсульт", - вспоминает Евгения.

Во Львове медики спасают братьев, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмыБратья с Одесской области, которые пострадали из-за российской ракеты (скрин с видео)

Заведующий отделением нейрохирургии больницы Святого Николая первого медобъединения Львова Михаил Ловга рассказал, что Яков имеет слабости в конечностях.

Несмотря на сильную боль Яков заново учится ходить. Он показывает чрезвычайный результат, ведь сейчас он может сам сесть и пробует делать уже первые шаги.

Однако, впереди у ребят длительная реабилитация. Они вместе с сестрой отправятся в Австрию, где их уже ждут врачи.

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение.

Также мы писали, что украинские медики спасли жизнь мужчины с "зеркальными" органами.

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