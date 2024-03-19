Ветеринари розповіли, чому собаки їдять сиру картоплю: поради власникам тварин

Інколи собаки можуть поцупити сиру картоплю та з'їсти її. Власникам потрібно знати про причини такої поведінки тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet md .

Чому собаки їдять сиру картоплю

Причин такої поведінки може бути кілька. Ветеринари розповіли, що тварині може бракувати поживних речовин.

Категорично не можна давати навмисно собаці сирої картоплі чи лушпайок. Варто знати, що сира картопля містить соланін, який токсичний для собак, якщо потрапляє в організм у великих кількостях.

У картоплі, що довго зберігається, соланіну більше. Соланін у картоплі на 50-80% сконцентрований у шкірці та в тонкому шарі безпосередньо під шкіркою.

Також тварина може просити сиру картоплю просто через голод.

До того ж таким чином собака може намагатись привертати увагу власника.

Ветеринари зазначили, що приготована картопля для собак безпечна. У жодному разі не давайте тварині картоплю зі свого столу, адже в ній є сіль, перець та масло.

Найкращий варіант для собаки - проста зварена картопля без солі та спецій. Чистити її треба перед варінням. Картопля може бути як цілою, так і у вигляді пюре.

Смажену картоплю тваринам краще не давати, адже в ній багато олії.

Скільки картоплі можна давати

Варто пам'ятати, що картопля не повинна бути основною стравою, а тільки як добавка до основного корму чи ласощі.

Експерти назвали приблизні порції картоплі для собак:

собака дуже малого розміру (йоркширський тер'єр, чихуахуа) - 1 ч.л вареної картоплі

невелика собака (мопси) - 1-2 ч.л вареної картоплі

середній собака - 2-3 ч.л вареної картоплі

великий собака (вівчарка, хаскі) - 1-2 ст.л картоплі

дуже великий собака (сенбернар) - 3-4 столові ложки вареної картоплі

Сира картопля містить алкалоїд соланін, здатний спричиняти отруєння. Тому картоплю можна давати лише вареною. Попри на багато переваг картоплі, її можна додавати до раціону виключно після консультації з ветеринарним дієтологом.