Ветеринары рассказали, почему собаки едят сырой картофель: советы владельцам животных

Иногда собаки могут украсть сырой картофель и съесть его. Владельцам следует знать о причинах такого поведения животного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet md .

Почему собаки едят сырой картофель

Причин такого поведения может быть несколько. Ветеринары рассказали, что животному может не хватать питательных веществ.

Категорически нельзя давать специально собаке сырого картофеля или шелухи. Следует знать, что сырой картофель содержит соланин, который токсичен для собак, если попадает в организм в больших количествах.

В долго сохраняющемся картофеле соланина больше. Соланин в картофеле на 50-80% сконцентрирован в кожуре и тонком слое непосредственно под кожурой.

Также животное может просить сырой картофель просто из-за голода.

К тому же, таким образом собака может пытаться привлекать внимание владельца.

Ветеринары отметили, что приготовленный картофель для собак безопасен. Ни в коем случае не давайте животному картошку со своего стола, ведь в нем есть соль, перец и масло.

Лучший вариант для собаки - простой сваренный картофель без соли и специй. Чистить его нужно перед варкой. Картофель может быть как целым, так и в виде пюре.

Жареный картофель животным лучше не давать, ведь в там много растительного масла.

Сколько картофеля можно давать

Следует помнить, что картофель не должен быть основным блюдом, а только как добавка к основному корму или лакомству.

Эксперты назвали приблизительные порции картофеля для собак:

собака очень малого размера (йоркширский терьер, чихуахуа) - 1 ч.л вареного картофеля

небольшая собака (мопсы) - 1-2 ч.л вареного картофеля

средняя собака - 2-3 ч.л вареного картофеля

большая собака (овчарка, хаски) - 1-2 ст.л картофеля

очень большая собака (сенбернар) - 3-4 столовые ложки вареного картофеля

Сырой картофель содержит алкалоид соланин, способный вызывать отравление. Поэтому картофель можно давать только вареным. Несмотря на многие преимущества картофеля, его можно добавлять в рацион исключительно после консультации с ветеринарным диетологом.